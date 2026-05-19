Aemet pone el foco en Tenerife: vuelve la calima a Canarias este miércoles con más viento y temperaturas al alza

Canarias afronta este miércoles una situación meteorológica con varios protagonistas sobre la mesa: el regreso de la calima, la persistencia de vientos moderados con intervalos fuertes y un ambiente que irá ganando algunos grados a medida que avance la jornada. Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el tiempo seguirá siendo mayoritariamente estable, aunque con nubosidad en sectores del norte y posibles lloviznas aisladas.

En el caso de Tenerife, la previsión señala un incremento térmico especialmente apreciable en medianías y zonas altas, además de presencia de calima ligera en altura hacia el sur de la isla. También se esperan rachas más intensas en el litoral este y el extremo noroeste, mientras que Santa Cruz alcanzará los 25 grados de máxima.

Tenerife: subida de temperaturas y calima en altura

La isla tinerfeña tendrá predominio de cielos nubosos en el norte, especialmente por debajo de los 900-1.200 metros, aunque se abrirán claros amplios durante las horas centrales del día.

En el resto del territorio dominarán los cielos despejados o poco nubosos, aunque la principal novedad llegará desde niveles altos de la atmósfera con la aparición de calima ligera en medianías orientadas al sur.

Las temperaturas experimentarán un ligero ascenso, más acusado en medianías y cumbres del norte, donde las máximas podrían aumentar de forma más evidente respecto a jornadas anteriores.

Temperaturas previstas en Santa Cruz de Tenerife:

Mínima: 18 ºC

18 ºC Máxima: 25 ºC

El viento será moderado de componente norte, aunque podría intensificarse durante el día en puntos concretos del litoral este y el extremo noroeste.

El resto de Canarias: más calor, viento intenso y nubosidad en el norte

La situación será similar en buena parte del archipiélago, con nubes bajas en vertientes norte, amplios claros en horas centrales y ambiente más cálido en zonas altas. Gran Canaria mantendrá nubosidad en el norte con posibilidad de lloviznas débiles, mientras que las temperaturas subirán en cumbres. Además, la Aemet no descarta rachas localmente muy fuertes en las vertientes sureste y noroeste.

En Lanzarote y Fuerteventura, la calima será más perceptible durante la segunda mitad del día, sobre todo en zonas altas, con máximas que alcanzarán los 26 y 25 grados, respectivamente. Las islas occidentales también registrarán ligeros ascensos térmicos, especialmente en áreas interiores y de mayor altitud.

El estado del mar en Canarias

En la costa se espera viento del nordeste de fuerza 4 a 5, con posibles intervalos de fuerza 6 en distintos sectores marítimos.

Además habrá:

Marejada a fuerte marejada

Áreas puntuales de marejadilla

Mar de fondo del norte de entre uno y dos metros

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La jornada estará marcada por un patrón ya reconocible en las islas: más estabilidad general, temperaturas ligeramente más altas y el regreso de la calima acompañada por viento intenso en varios puntos de Canarias.