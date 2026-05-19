La Aemet avisa de rachas fuertes en Canarias en un martes de cielos despejados

Los cielos poco nubosos o despejados serán la tónica en Canarias este martes, una jornada en la que solo se prevé nubosidad en algunas zonas del norte de varias islas a primeras y últimas horas. Además, se esperan vientos moderados con rachas fuertes y temperaturas con escasas variaciones, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Los termómetros llegarán hasta los 24 grados en Santa Cruz de Tenerife y hasta los 23 en Las Palmas de Gran Canaria, mientras que las mínimas se situarán en 18 grados en las dos capitales canarias. La Aemet prevé viento moderado del nordeste, con momentos de intensidad fuerte en vertientes del sureste y noroeste de varias islas, sin descartar rachas localmente muy fuertes en puntos concretos y durante determinadas franjas del día.

En el mar, el viento soplará también del nordeste en aguas del archipiélago, aunque ocasionalmente podría girar a norte en algunas zonas. Tendrá fuerza 4 a 5, con intervalos de 6, y generará marejada o fuerte marejada. Además, se espera mar de fondo del norte con olas de entre 1 y 2 metros, informa Efe.

La previsión meteorológica para este martes, por islas, es la siguiente:

Tenerife

En el norte predominarán los cielos nubosos a primeras y últimas horas, por debajo de los 1100-1300 metros, aunque durante el día tenderán a quedar poco nubosos. En el resto de la isla se esperan cielos poco nubosos o despejados, salvo algunos intervalos nubosos en el suroeste durante la madrugada. No se descarta alguna lluvia débil y aislada en el norte en las primeras horas. Las temperaturas seguirán sin grandes cambios, excepto por un ligero a moderado ascenso de las máximas en zonas altas. El viento soplará moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en el extremo noroeste y en el litoral este. En las costas occidentales predominarán las brisas, mientras que en cumbres el viento rolará progresivamente a componente este y se irá debilitando.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de Tenerife 18 24

La Gomera

El norte de la isla tendrá cielos nubosos a primeras y últimas horas, por debajo de los 1100-1300 metros, con tendencia a cielos poco nubosos durante el día. En el resto, el ambiente será poco nuboso o despejado. Durante la madrugada no se descarta alguna precipitación débil y aislada en el norte. Las temperaturas variarán poco, salvo por un ligero a moderado ascenso en cumbres, especialmente en las máximas. El viento será moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en los extremos sureste y noroeste. En las costas del sur soplarán brisas, y en zonas altas el viento girará de forma progresiva a componente este y tenderá a amainar.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

San Sebastián de La Gomera 18 23

La Palma

En el norte y este predominarán los cielos nubosos a primeras y últimas horas, por debajo de los 1300-1500 metros, aunque durante el día tenderán a quedar poco nubosos. En el resto de zonas, el cielo estará poco nuboso o despejado. No se descarta alguna precipitación débil y aislada en el norte y este durante la madrugada. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, salvo por un ligero a moderado ascenso en cumbres. El viento soplará moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en los extremos sureste y noroeste. En las costas del oeste habrá brisas, mientras que en zonas altas el viento irá rolando a componente este y perdiendo fuerza.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Santa Cruz de La Palma 18 22

El Hierro

Predominarán los cielos poco nubosos, salvo durante la madrugada en el norte, por debajo de los 1100-1300 metros, donde habrá nubosidad y no se descarta alguna precipitación débil. Las temperaturas registrarán pocos cambios, excepto en cumbres, donde podrán subir de forma ligera a moderada, especialmente las máximas. El viento será moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en los extremos sureste y oeste. En las costas del suroeste se esperan brisas, y en zonas altas el viento girará progresivamente a componente este y tenderá a debilitarse.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Valverde 12 17

Gran Canaria

En el norte predominarán los cielos nubosos por debajo de los 1000-1200 metros, aunque se abrirán claros en las horas centrales del día. En el resto de la isla, el cielo estará poco nuboso o despejado. Las temperaturas apenas variarán, salvo por un ligero a moderado aumento de las máximas en medianías y zonas altas, especialmente en el norte. El viento será moderado del nordeste, con intervalos fuertes en las vertientes sureste y noroeste, donde existe una baja probabilidad de rachas localmente muy fuertes durante las horas centrales. En el suroeste dominarán las brisas, mientras que en cumbres el viento irá girando a componente este y tenderá a perder intensidad.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Las Palmas de Gran Canaria 18 23

Lanzarote

Habrá intervalos nubosos durante la primera mitad del día, que tenderán a dejar cielos poco nubosos o despejados a partir de la mañana, salvo en el norte. Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios. El viento soplará moderado del nordeste, ocasionalmente fuerte en zonas de interior y del sureste durante las horas diurnas.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

Arrecife 17 24

Fuerteventura

Los intervalos nubosos iniciales darán paso, tras la mañana, a cielos poco nubosos o despejados. Las temperaturas registrarán escasas variaciones. El viento será moderado del nordeste, con momentos de mayor intensidad al sur de Jandía y en áreas de interior durante las horas centrales de la jornada.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C):

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Puerto del Rosario 17 23