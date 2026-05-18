Adiós a la ITV como hasta ahora: la Unión Europea prepara nuevos controles que afectarán a los vehículos tinerfeños
La propuesta plantea controles más rigurosos y adaptados a los vehículos más nuevos
La Unión Europea trabaja en una reforma de la Inspección Técnica de Vehículo (ITV), en la que buscan adaptar a la realidad de los automóviles actuales que cuenta cada vez con tecnología más avanzada. La propuesta estudia nuevos controles relacionados con emisiones contaminantes, baterías y sistemas electrónicos de seguridad.
Controles de emisiones
Desde RACE explican que "las inspecciones de la ITV se tendrán que adaptar, y para este nuevo tipo de vehículos con la homologación más restrictiva serán todavía más rigurosos con la medición de los gases contaminantes, tanto de las partículas NOx y de CO2; también medirán las partículas abrasivas resultantes del desgaste de los frenos y los neumáticos". Además, "deberán monitorizar sus propias emisiones durante toda su vida útil, datos que serán leídos en la ITV. De igual modo, también se comprobará la salud y durabilidad de las baterías de los vehículos eléctricos e híbridos enchufables".
En España, muchos de estos controles no se realizan y, por ello, se plantea incorporar pruebas específicas.
Revisiones a los sistemas ADAS
Los Sistemas Avanzados de Asistencia al Conductor (ADAS) también se verán afectados en las inspecciones, ya que son unas ayudas que incorporar la mayoría de coches en los últimos años. Entre los que se encuentran el frenado automático de emergencia y también el asistente de mantenimiento de carril. Además de los sensores de seguridad para alertar de la presencia del resto de usuarios que se aproximan y los airbags inteligentes.
La Unión Europea coincide que estos sistemas son esenciales para garantizar la seguridad vial y, por ello, deberán revisarse periódicamente durante la ITV.
Sanciones por no circular con la ITV favorable
Circular con la ITV caducada está considerado una infracción grave y conlleva una multa de 200 euros. Si la inspección ha sido desfavorable y el conductor sigue circulando con el vehículo, la sanción puede elevarse hasta 500 euros e incluso supone la inmovilización del coche. Además, uno de los aspectos a tener en cuenta, es que en caso de accidente con la ITV caducada, el seguro puede negarse a cubrir los datos por motivo de inseguridad.
No se puede circular con la ITV caducada bajo ningún concepto, aunque se tenga una cita programada. La única excepción que hacen los agentes de tráfico es si en ese momento te diriges a una estación a pasarla.
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