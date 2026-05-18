Tenerife se vuelca con la llegada del papa León XIV: crecen las ventas de libros, rosarios y 'estampitas'

Falta poco menos de un mes para que el papa León XIV aterrice en Tenerife y el ambiente en la Isla refleja ya la expectación de su visita. Los isleños se han volcado con la llegada del pontífice y en las últimas semanas las ventas de artículos religiosos se han disparado. Y es que una cosa está clara. El pueblo quiere estar listo para recibir al Santo Padre de la mejor manera posible: con cruces y rosarios conmemorativos, libros para conocer más de cerca a quien será el gran protagonista los días 11 y 12 de junio en Canarias e imanes a modo de recuerdo para concentrar en un único objeto todo lo vivido antes de su llegada. Una ilusión compartida que se deja sentir ya en comercios y parroquias de toda la Isla.

Es el caso de la Librería Diocesana de La Laguna. Su directora, Elsa Ávila, ya ha notado este aluvión de personas que acuden a ella con motivo de la visita del papa. Y al igual que sus clientes, el espacio también se acicala para la visita de León XIV. "Solemos decorar la librería según el periodo del año en el que nos encontremos", cuenta con orgullo Ávila. En este caso, la llegada del pontífice a Canarias coincide con la época de las primeras comuniones. "Es una temporada especial para nosotros porque mucha gente acude a la librería en busca de algún regalito", concreta. Pues además de libros, el establecimiento dispone de objetos de piedad popular, es decir, imágenes, iconos o velas, entre otros. No obstante, y aun en temporada de comuniones, nada más entrar a la que es una de las librerías más grande de La Laguna llama la atención un pequeño rincón dedicado al pontífice. "Ahora, la ornamentación que tenemos sobre el Santo Padre es poca, pero conforme se vaya acercando la fecha iremos mejorando el decorado para el gran día", revela.

Más clientes que nunca

Eso sí, aunque la decoración no ha alcanzado su punto álgido, la gente ya está más que activa en los pasillos de esta famosa librería. Ya sea porque necesitan información o porque vienen a realizar compras. "Muchas personas nos preguntan por cuestiones del voluntariado y nosotros los remitimos al punto de información habilitado precisamente para la llegada del papa, la Casa Madre", cuenta. Y otro gran número de personas acude en busca de artículos.

"Lo que más compran son libros", puntualiza. Pues según Ávila, aunque se haya cumplido un año de su pontificado, León XIV es todavía un papa relativamente nuevo. "No causa ese volumen de ventas como si lo hacía Juan Pablo II o Benedicto XVI, que era un gran teólogo, pero ahora, con motivo de su visita al Archipiélago, cada vez hay más gente que se acerca a la librería con la intención de conocerlo un poquito más", añade.

En el otro lado de la balanza se encuentran los que acuden en búsqueda de estampitas específicas sobe León XIV, rosarios o cruces un tanto especiales e imágenes. "Muchas personas nos dicen que van a participar como voluntarios y vienen buscando algo concreto para la vestimenta y otros, por ejemplo, nos preguntan por rosarios concretos del papa o estampitas para rezar", aclara.

Libros, imanes con la cara del papa y portalibros

Entre estos clientes está Miguel Josué Moreno, de la Fraternidad Divina Providencia y conocido como Hermano Josué. Observa muy detenidamente los libros del papa León XIV y en sus manos carga unos cuantos imanes con la cara del pontífice y un pequeño portalibro de la Virgen del Sagrado Corazón. "León XIV es un papa muy destacado por la defensa de la paz y estaba buscando un libro con esas características, para ver qué herramientas puedo aprender y usarlas en el día a día", menciona.

Moreno suele frecuentar los pasillos de la librería a menudo. "Al pertenecer a una comunidad religiosa intento no dejar la librería diocesana muy en el olvido", confiesa. Y espera con ansias la llegada del pontífice. "Su visita nos embarga de profunda alegría, emoción y estamos a la expectativa de cómo va a suceder todo este evento", concreta. A su juicio, no se trata exclusivamente de un acto religioso, sino de un acontecimiento histórico. "Lo que importa no es que creas o no, sino que es se trata de un viaje histórico que hay que aprovechar", subraya.

Rafael González es otro que ha aprovechado la mañana para conseguir algunos artículos. "He comprado libros y también algunos detalles concretos para de la visita del papa", revela. Para González, al igual que para Moreno, este evento significa mucho. "Es un acontecimiento histórico que debemos disfrutar y por el que tenemos que dar gracias a nuestros obispos José Mazuelos y Eloy Santiago", añade.

Ventas a las parroquias

Por otro lado, la librería cuenta con una segunda planta destinada exclusivamente a artículos para parroquias. "Ahora, con la visita del papa León XIV mantenemos un contacto muy estrecho con la comisión de Liturgia, que es la encargada de organizar la misa, y hablamos bastante para ver qué cosas son las que necesitan", detalla Ávila. No obstante, también son muchos los párrocos que acuden para "poner bonita" su iglesia. Es el caso del padre agustino Ángel Blanco, que precisamente se encuentra a la espera de que llegue un pedido para su edificio. "Aunque no he venido solamente a comprar algunos objetivos, sino también a tramitar algunos papeles con el Obispado de Tenerife —institución de la que es dependiente la librería—", aclara. Pues Blanco, al pertenecer a la orden de San Agustín, será uno de los privilegiados a los que el papa reciba.

No obstante, a la tienda acuden personas de todos los perfiles y edades. No solo miembros de comunidades religiosas. "Tendemos a pensar que quienes realizan este tipo de compras son las personas mayores y no, fíjate que la gente joven está súper emocionada con la visita del papa", aclara. En este sentido, Ávila cuenta que son muchos los jóvenes que deciden ir a ver al pontífice en grupo. "Me parece muy bonito y una cosa muy icónica de ellos es acercarse a comparar un rosario, por ejemplo, o una cruz con determinadas características", concreta.

Ahora, a la librería no le queda más que continuar satisfaciendo la demanda de un pueblo que cuenta los días para encontrarse con su pontífice. Entre rosarios, estampitas, libros y pequeños recuerdos, Tenerife se prepara ya para una visita que trasciende lo religioso y que muchos viven como un momento histórico. Y mientras la ilusión crece entre la población, los artículos dedicados a León XIV desaparecen casi al mismo ritmo al que vuelven a llegar a las estanterías.