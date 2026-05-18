Tenerife celebra el Día Internacional de los Museos con una programación especial y récord de visitantes

Casi 290.000 visitas en 2025. La red de Museos de Tenerife consolida su crecimiento y se alza como motor cultural y educativo de la Isla con 287.051 usuarios en el último año. Este dato supone un incremento del 3,5% respecto al año anterior y confirma una tendencia sostenida de recuperación tras los años marcados por la pandemia, sobre todo en el ámbito educativo y entre los turistas que visitan la Isla. Se refuerza, de esta forma, el papel de estos espacios como lugares de encuentro, conocimiento y cohesión social. Pero allá de las cifras, el consejero de Cultura y Museos del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, insiste en la dimensión social de estos centros en los que se dan cita las más variadas actividades puesto que el objetivo es que se conviertan en espacios abiertos y plurales, auténticos foros de intercambio y reflexión.

Esta filosofía cobra especial relevancia en el marco del Día Internacional de los Museos, que se celebra este lunes 18 de mayo en todo el mundo, con el objetivo de sensibilizar al público sobre el papel de estas infraestructuras en el desarrollo de la sociedad y promover su función como espacios de intercambio cultural, enriquecimiento de las culturas y desarrollo de la comprensión mutua. Esta nueva edición se celebra bajo el lema Museos uniendo un mundo dividido, una propuesta que, explica el consejero tinerfeño, «refleja a la perfección la capacidad que tienen estas instituciones para tender puentes entre personas, culturas y comunidades a través del conocimiento, el patrimonio y el diálogo» ya que, en la actualidad, la realidad está marcada por las tensiones sociales y culturales, y los museos se posicionan como herramientas para fomentar la convivencia y el respeto.

Más visitantes

El aumento del número de visitantes en los museos de Tenerife responde, en parte, a la transformación que están experimentando estos centros en la Isla, no solo desde el punto de vista de sus contenidos, sino también desde su función social. «Hoy más que nunca los museos deben servir para unir el mundo, reducir la desigualdad, promover sociedades justas e inclusivas, sostenibles», afirma Acha, haciendo referencia precisamente al lema mundial de esta efeméride. Subraya además que estas instituciones culturales están llamadas a desempeñar un papel activo en la construcción de una ciudadanía más crítica y participativa.

De este modo, la red insular se encuentra inmersa en un proceso de actualización profunda. «Estamos embarcados en actualizar los contenidos y mensajes de nuestros museos, y trabajamos para dotarlos de tecnologías interactivas en la que la conservación, difusión e investigación de sus contenidos sean más asequibles al visitante, que pase de mero espectador a protagonista activo», explica Acha. Así, la apuesta por la innovación se traduce en el diseño de nuevos proyectos expositivos, actualmente en distintas fases de desarrollo, así como en la renovación de espacios ya existentes. Algunos de estos avances ya son visibles, como la Casa de Carta y el Museo de la Ciencia y el Cosmos.

Patrimonio, ciencia y cultura

Así pues, el crecimiento de visitantes, unido a la diversificación de la programación y la apuesta por la innovación, sitúan a los museos de Tenerife como referentes culturales y también educativos del Archipiélago gracias a un modelo basado en la accesibilidad, la participación y el diálogo. Estas son precisamente las directrices internacionales impulsadas por el Consejo Internacional de Museos. En este sentido, Acha insiste en que «nuestro compromiso es acercar el patrimonio, la ciencia y la cultura a toda la sociedad, garantizando que cada persona que visite nuestras infraestructuras encuentre experiencias únicas».

Con todo ello, la evolución de los museos de Tenerife demuestra que estas instituciones han dejado de ser espacios estáticos para convertirse en entornos dinámicos, capaces de adaptarse a los retos contemporáneos y de desempeñar un papel clave en la construcción de una sociedad más informada, crítica y cohesionada.

Actividades

Con motivo del Día Internacional de los Museos, el organismo insular ha diseñado un programa que incluye más de una veintena de actividades dirigidas a todos los públicos, y que se vienen a sumar a otras iniciativas puestas en marcha por los diferentes municipios y los museos particulares de la Isla. Talleres, conferencias, visitas guiadas, exposiciones y actividades familiares se desarrollarán a lo largo del mes de mayo en los distintos centros de la red. En esta línea, el propio Acha anima a la ciudadanía a participar en esta programación y recuerda que, durante la jornada conmemorativa, la entrada será gratuita en todos los museos. «Cada visitante, cada estudiante y cada familia que accede a los museos refuerza su papel como motor cultural y educativo de la Isla», insiste.

Entre las propuestas previstas para estos días destaca, por ejemplo, la actividad Vivir sin dividir en el Castillo de San Cristóbal de Santa Cruz de Tenerife, una visita guiada que invita a reflexionar sobre la memoria histórica y el valor del patrimonio como elemento de unión. También se celebrarán jornadas temáticas, talleres didácticos y encuentros científicos, como el foro de mujeres científicas en el Museo de la Ciencia y el Cosmos o las actividades vinculadas a la exposición Canarias al detalle, en el MUNA.