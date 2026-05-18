El Puerto de Granadilla, en el foco mundial por el hantavirus, sufre un nuevo revés al quedar desierto el concurso para su finalización

«No hay nadie en el mundo que no conozca hoy la existencia del Puerto de Granadilla». Pedro Suárez, presidente de la Autoridad Portuaria de la provincia, sintetiza con esta frase el impacto del operativo internacional del crucero con hantavirus, que ha puesto al muelle industrial de Tenerife en el centro del foco mediático mundial.

Pero mientras solo se habla del Hondius, el futuro de la instalación sufría un nuevo revés. La crisis sanitaria lo eclipsó. El concurso público para acabar el Puerto de Granadilla queda desierto después de que no se presentara ninguna empresa.

Este contratiempo, que obliga a la Autoridad Portuaria a volver a sacar un nuevo concurso público, provoca el enésimo retraso en una infraestructura que se proyectó por primera vez hace 51 años y que viene precedida de una intensa polémica por su idoneidad, incluidas cuatro manifestaciones multitudinarias en las calles.

Aún no se ha acabado

Y es que ese muelle que acapara titulares en todo el planeta, por el que desfilaron el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y tres ministros, y donde se evacuó a pasajeros del barco del brote vírico en medio de grandes medidas de seguridad y un despliegue de medios con pocos precedentes, aún no se ha acabado.

Ese vacío tiene estos días una doble cara: muestra la lentitud del desarrollo del proyecto pero crea unas condiciones que explican por qué la OMS eligió esta instalación, aislada en un polígono industrial, para un operativo tan complejo como el del Hondius.

La Autoridad Portuaria ya trabaja para minimizar la demora. Se trata de las obras del cierre y habilitación del Muelle de Ribera, con un presupuesto de 39,3 millones. El proyecto contempla la construcción de los 543 metros que faltan para concluir los 1.045 metros del espigón principal. Se colocarán 11 cajones de hormigón de 48 metros cada uno.

Sin estos trabajos y otros complementarios de acondicionamiento en el recinto, que elevarán el gasto total a alrededor de 300 millones –ya se han invertido 200–, el Puerto de Granadilla no podrá alcanzar la plena operatividad.

La licitación se abrió a principios de marzo. El Consejo de Ministros la había aprobado el 10 de febrero, previa solicitud de Puertos de Tenerife. La idea pasaba por que, si los plazos avanzaban según lo previsto, el procedimiento culminara con la adjudicación de los trabajos en septiembre. Las previsiones no se van a poder cumplir.

Encarecimiento de precios

Pedro Suárez achaca la falta de interés de las constructoras a las fluctuaciones de los precios de las materias primas como consecuencia del inestable contexto internacional, principalmente por la invasión de Rusia en Ucrania y la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. «El cemento, el hierro o el combustible se han encarecido, algo que está afectando a otras muchas licitaciones públicas», detalla el presidente de la Autoridad Portuaria.

Los técnicos del gestor portuario ya se han puesto manos a la obra para modificar el contrato y volverlo a sacar a concurso tras el verano. Tendrá que volver a recibir la aprobación del Consejo de Ministros. La principal modificación es el incremento del presupuesto para hacer más atractiva la propuesta a las empresas. Suárez asegura que la nueva cantidad ronda los 50 millones, 10 más que la anterior, y que ya ha recibido el aval del consejo de administración de Puertos.

El responsable de los principales muelles de la provincia prevé que Granadilla empiece a acercarse a su máxima operatividad en dos o tres años, cuando se finalice este proyecto y otros que se han puesto en marcha relacionados con la descarga de combustible, la generación de energía y las reparaciones navales.

Mientras tanto, el puerto granadillero permanece infrautilizado aunque ya hayan pasado 20 años del visto bueno de la Comisión Europea a su construcción, 16 años del inicio de las obras y 8 años de la inauguración, celebrada el 2 de marzo de 2018 durante el Gobierno de Mariano Rajoy, que estuvo presente en el acto, y cuando el puerto estaba inacabado.

El Hondius, el crucero del hantavirus, fue de hecho el octavo barco que utilizaba estas instalaciones del sur de la Isla este año si se restan las embarcaciones que trabajan en la logística portuaria, principalmente buques de abastecimiento de combustible, remolcadores y lanchas auxiliares como Vidar, Vidar II, VB Balear, VB Canarias, VB Tenerife, Vortex, King Arthur, Vetra, Venturi, Sea Sentosa y Topaz Dignity.

La mayoría de buques de gran tamaño que han atracado este año se dedican al transporte de piezas de los nuevos molinos de energía eólica que se instalan en la Isla y en el Sáhara Occidental. Son los cargueros BBC Greenland, BBC Belem, Pacific Endeavor, Treville y Juntland. Algunos de ellos atracan en Granadilla y embarcaciones más pequeñas llevan las piezas a El Aaiún, donde Marruecos instala grandes parques eólicos.

Al margen de estos cargueros y de las embarcaciones portuarias, la infraestructura sureña ha recibido otras dos embarcaciones en lo que va de 2026 ajenas a las actividades de carga y descarga. Por un lado está el Vidantaworld’s Elegant, un crucero de lujo que estuvo un tiempo a principios de año en tareas de mantenimiento. Y por otro el Investigador I, un buque de estudios oceanográficos propiedad de la empresa española Investigaciones Marinas.

Los empresarios del sur creen que este proyecto es un ejemplo paradigmático de la eternización de las grandes obras que necesita Tenerife. Lo manifiesta el presidente del Círculo de Empresarios y Profesionales del Sur de Tenerife, Javier Cabrera. «Se inauguró hace ocho años y el problema es que no se ha acabado, lo que explica que esté a mucho menor rendimiento del esperado», subraya, para añadir: «Casi nos habíamos olvidado de él hasta que se produjo el reciente operativo del barco con hantavirus. Se presentaron muchos proyectos pero se han quedado ahí a la espera de que la construcción se finalice, que ojalá sea lo más pronto posible. Nos consta que se está trabajando en ello».

Esta es la situación de una dársena que se justificó en base a grandes expectativas. Se habló de la creación de más de 20.000 puestos de trabajo, de la progresiva retirada de la actividad comercial e industrial del Puerto de Santa Cruz a este de Granadilla, de oportunidades económicas multimillonarias, de razones medioambientales...

Para la parte ya levantada del Muelle de Ribera se tuvieron incluso que trasladar sebadales –praderas submarinas de gran valor biológico– que había en esa parte de la costa a otros puntos cercanos. Según varios colectivos ecologistas, estas medidas correctoras han sido un fracaso. Defienden que imágenes y estudios científicos demuestran que el trasplante de sebadales no surtió efecto y no evitó la pérdida de este hábitat marino.

Los ministros Fernando Grande-Marlaska, Mónica García y Ángel Víctor Torres, el domingo 10 de mayo de 2026 en el Puerto de Granadilla. / Andrés Gutiérrez / t

Gran movilización social

Considerado por las principales plataformas económicas como una construcción imprescindible para el futuro de Tenerife, generó en paralelo una gran movilización social. Entre 2004 y 2009 tuvieron lugar cuatro manifestaciones con miles de personas reclamando la paralización del proyecto. El movimiento ecologista contra el Puerto de Granadilla has sido de hecho uno de los más intensos de la historia de Canarias. Finalmente se impusieron las razones imperiosas de interés público, que llevaron a la Comisión Europea a dar el visto bueno definitivo en el año 2006.

Pedro Suárez prefiere ver el vaso medio lleno y tiene muchas esperanzas en que esta instalación cumpla, cuando se acabe, con las expectativas. «Es una infraestructura vital para el desarrollo económico de la Isla que en este momento acoge actividades de reparación naval y carga y descarga muy a tener en cuenta», especifica.

Una instalación decisiva

El responsable de la Autoridad Portuaria aclara que ya hay adjudicadas o en trámite concesiones para el 60% del espacio del puerto industrial, mientras se avanza en los procesos de los grandes proyectos que se ubicarán en esta instalación. Pedro Suárez cita por ejemplo una planta de biogás –que convertirá los residuos en energía–, una central eléctrica con gas natural licuado y unos grandes astilleros.

Inauguración en el 2018 del Puerto de Granadilla, con la presencia del presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy. / E. D.

«Con la plena operatividad habrá ventajas no solo económicas, sino también medioambientales», manifiesta Suárez, que añade otra gran ventaja: el Puerto de Granadilla acabado tendrá capacidad para transportar el combustible al cercano aeropuerto Tenerife Sur por carretera, con lo que se eliminará el punto de descarga que se encuentra en una boya muy cerca de la orilla en la también próxima playa de La Tejita.

Completar el Muelle de Ribera, el siguiente paso, posibilitará especialmente la generación de una explanada anexa de en torno a 30 hectáreas, infraestructura necesaria para facilitar la implantación de nuevas actividades logísticas y portuarias y dotar al puerto de todos los servicios propios de una instalación de su categoría.

Al tiempo que se prepara el nuevo concurso para adjudicar las obras antes de que acabe el año, Pedro Suárez recuerda que «la falta de finalización del puerto condiciona la disponibilidad de atraques y limita su operatividad». «No obstante, nuestro compromiso con la dársena de Granadilla es absoluto» y, de hecho, matiza que en el plan de la Autoridad Portuaria está prevista una inversión de casi 90 millones de euros hasta 2029.