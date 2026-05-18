La Guardia Civil lo confirma: multas de hasta 30.000 euros para los tinerfeños por llevar esta "tarjeta" prohibida en la cartera
Las autoridades alertan sobre las armas blancas camufladas y el peligro que suponen para la seguridad ciudadana
Las armas blancas ocultas en objetos cotidianos siguen evolucionando. Desde las tradicionales navajas multiusos hasta ramas blancas camufladas en objetos impensables que pueden resultar difíciles de detectar a las autoridades, que avisan del peligro que supone para la seguridad de la ciudadanía.
La Guardia Civil ha advertido sobre un objeto que puede parecer una tarjeta de crédito a simple vista, pero en realidad se trata de un arma blanca camuflada. Al desplegarle se encuentra una navaja con forma de tarjeta, diseñada para pasar totalmente desapercibida. "No puedes llevar esta "tarjeta" en tu cartera. Es un arma prohibida al ser especialmente peligrosa", avisan.
Parece una tarjeta, pero es un arma blanca
El objeto tiene un tamaño similar al de una tarjeta bancaria y para poder guardarse en la cartera y pasar desapercibido. Sin embargo, desplegándola se convierte en una navaja funcional con hoja de acero inoxidable. "Este objeto tiene apariencia de tarjeta, pero como veis lleva oculta una hoja en su interior, con lo cual lo convierte en un arma blanca", explica la Guardia Civil.
La capacidad para ocultarse y pasar totalmente desapercibida es lo que la convierte en un elemento peligroso y prohibido.
Multa para quienes lleven una en la cartera
La Guardia Civil recuerda que este tipo de armas se intervienen y pueden derivar en una propuesta de sanción. La Ley de Seguridad Ciudadana recoge que la tenencia de armas prohibidas puede acarrear multas que van desde los 600 hasta los 30.000 euros, dependiendo de las circunstancias.
Las autoridades insisten en que no se trata de un simple accesorio, sino de un arma blanca camuflada que puede suponer un riesgo para la seguridad ciudadana.
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