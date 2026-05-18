El guachinche de este municipio de Tenerife donde disfrutar de cocina canaria tradicional con vistas a la naturaleza

En un ambiente natural y acogedor en Tenerife se encunetra un establecimiento que destaca por sus vistas y su cocina tradicional canaria. Se trata del Guachinche Tony y Virginia, un establecimiento ubicado en La Victoria de Acentejo que se ha convertido en una parada obligatoria en la isla para quienes buscan disfrutar de la gastronomía del archipiélago.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado recientemente el establecimiento y han compartido la experiencia gastronómica con sus seguidores, comentando los platos que más les conquistaron. "Un lugar amplio, con vistas bonitas y buena comida", aseguran.

Comida canaria tradicional

Uno de los platos que más llamó la atención durante la visita fue el cabrito, una elaboración que no es muy común en el resto de guachinches, pero que destaca por su sabor y jugosidad. "Está espectacular y muy sabroso, no me lo esperaba", comentan.

También abriendo el apetito con el queso fresco que lo sirven acompañado de membrillo y aceitunas. Las garbanzas de bacalao fueron otro de los platos elegido que destacaron frente a la versión tradicional de carne.

Sabores tradicionales en cada bocado

Los creadores de contenido continuaron disfrutando de las elaboraciones del local y se decantaron por el cherne acompañado de batata, del que bromean que parece ñame por el tamaño que presenta. "Creo que era media batata, pero esta es grande", explica haciendo referencia al tamaño del acompañamiento. El local también cuenta con una amplia variedad de carnes a la brasa y, de todas ellas, decidieron probar la chuleta.

Como broche final, el guachinche cuenta con diferentes opciones para los amantes del dulce y eligieron disfrutar del quesillo, una tarta de café y otra de Maltesers.

Además, toda la comida se puede disfrutar en una terraza cubierta con vistas al barranco y a las zonas verdes de La Victoria de Acentejo.

Horario y ubicación

Guachinche Tony y Virginia se encuentra en la calle Tagoro, 98, en La Victoria de Acentejo. Cuenta con 4,2 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes han acudido al local a disfrutar de cocina canaria tradicional.

Abre de miércoles a viernes de 12:00 a 22:00, mientras que sábado reduce su horario hasta las 21:00 y los domingos solo ofrece servicio de comidas hasta las 17:30 horas.