Más de cinco millones y 19 proyectos: la ULL y el Cabildo de Tenerife se alían para llevar la ciencia canaria a lo más alto

En Canarias hay talento y capacidad para desarrollar proyectos científicos con mucho nivel. Aun así, los investigadores que se resisten a abandonar las Islas advierten que no es suficiente. Para alcanzar la excelencia, no solo basta con tener buenas ideas; también necesitan una buena dosis de confianza, mucha estabilidad y, sobre todo, una inversión potente. Precisamente, la Universidad de La Laguna (ULL) y el Cabildo de Tenerife se han aliado en el Programa Talentum para garantizar -al menos durante cuatro años- estas tres condiciones básicas a 91 profesionales que trabajan en 19 iniciativas diferentes.

Este programa, que cuenta con una financiación de más de cinco millones de euros, tiene dos grandes líneas: Talentum Transferencia y Talentum Investigación Aplicada. La primera de ellas pretende ser un puente que conecte empresas locales con seis propuestas de investigadores predoctorales. En el segundo eje, en cambio, están involucrados los 13 institutos dependientes de la universidad tinerfeña. Aunque cada uno de ellos desarrolle sus ideas en un ámbito distinto, todos tienen un mismo objetivo: lograr que la ciencia salga del laboratorio y tenga un impacto medible en la sociedad canaria, es decir, que sus conclusiones sirvan para resolver los problemas que más preocupan a los isleños.

Todas las propuestas, a su vez, se centran en dar respuesta a los tres grandes retos que enfrenta el Archipiélago: la sostenibilidad, la salud y la transformación digital. La investigadora del Instituto Universitario de Tecnologías Biomédicas Ana Elena Rodríguez es una de las jóvenes que tiene la oportunidad de hacer ciencia "de excelencia" gracias a este programa. Junto al resto de su equipo se encuentra inmersa en un proyecto que intenta evitar que la diabetes tenga "consecuencias devastadoras" para los riñones. "En este caso tratamos de buscar soluciones a problemas que conocemos de cerca; la diabetes es una enfermedad muy prevalente en las Islas que, además, tiene un impacto directo en muchos de nuestros familiares", explica.

¿Cómo llegarán a la sociedad?

El de Rodríguez no es el único de los 13 proyectos centrado en mejorar la salud de los isleños. Un equipo del Instituto de Enfermedades Tropicales y Salud Pública está en busca de biomarcadores que les permitan predecir qué pacientes tienen más riesgo de desarrollar covid persistente o grave, mientras que en el Instituto de Bio-Orgánica intentan combatir la resistencia a los fármacos, uno de los problemas más urgentes para el tratamiento del cáncer de mama.

Para lograr una Canarias más sostenible también plantean otros estudios centrados, por ejemplo, en la detección de contaminantes emergentes en las aguas de los hoteles, en la reducción de la dependencia energética, en las oportunidades de la economía azul y en la modernización de los flujos de residuos orgánicos.

Transformación digital

En el último eje, enfocado a la transformación digital, también se han seleccionado iniciativas que estudian cómo hacer más seguro el almacenamiento en la nube, cómo detectar sesgos de género con inteligencia artificial y Big Data o cómo digitalizar el español de Canarias, así como sus mapas, sus crónicas y sus grabados.

Durante el acto de presentación de los proyectos, celebrado este lunes en la Facultad de Bellas Artes, Ana Elena Rodríguez -como portavoz de todo el personal investigador implicado- defendió que este programa es una prueba de que en las Islas se puede hacer ciencia al más alto nivel. "La gente a veces piensa que eso solo es posible en grandes centros internacionales, pero la realidad es que el Archipiélago tiene talento y capacidad de sobra para obtener resultados excelentes, solo necesitamos más apoyo institucional", argumentó.

La oportunidad de trabajar en Canarias

A su juicio, cuando se apoya a un investigador se está apostando por que todo ese conocimiento vuelva a la sociedad. "Salir fuera es una parte importante de nuestra formación, pero también es fundamental que tengamos la oportunidad de volver a nuestra tierra para desarrollar una carrera aquí y eso solo es posible con programas de este tipo, que atraigan y retengan el talento", añadió.

Al respecto, Carlos Morán Rodríguez, antiguo investigador del programa Agustín de Betancourt, aseguró que cobrar por investigar es prácticamente un sueño: "Es todavía más complicado que te paguen bien y este programa tiene salarios dignos".

Para el consejero insular de Innovación, Investigación y Desarrollo, Juan José Martínez, el talento es "la principal materia prima" que tiene Canarias. Como ejemplo mencionó a Francisco Pérez, el virólogo tinerfeño afincado en Suiza que firmó el primer mapa genético del hantavirus causante del brote en el crucero MV Hondius. "Nuestro objetivo es que las próximas generaciones no se vean obligadas a salir de la Isla para hacerse un hueco en el panorama internacional", resaltó.

En esta línea, el rector de la ULL, Francisco García, recordó que la institución lagunera es "especialmente fuerte en investigación", ya que ocupa la posición número 20 entre un total de 100 en España, según el ranking de Shanghái.