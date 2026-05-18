El Cabildo de Tenerife redefine la gestión de El Teide

El Teide afronta uno de los mayores cambios en su modelo de gestión de las últimas décadas. El Cabildo de Tenerife ha asumido las competencias plenas del Parque Nacional con el objetivo de impulsar una transformación profunda en la forma de proteger y conservar el espacio natural más emblemático de la isla y uno de los enclaves volcánicos más importantes de Europa.‬

La presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, asegura que esta nueva etapa responde a la necesidad de actuar ante el creciente impacto que soporta el parque nacional. “El objetivo es reducir de forma progresiva hasta en un 50% la presión que soporta El Teide y eso solo será posible con la colaboración de quienes lo visitan. Vamos hacia un modelo más ordenado, sostenible y respetuoso con el entorno”, explicó durante la presentación de las nuevas medidas.‬

La transferencia de competencias realizada por el Gobierno de Canarias permitirá al Cabildo actuar con mayor capacidad de decisión y poner en marcha actuaciones directas sobre la gestión del parque nacional. Para la corporación insular, se trata de un cambio de enfoque que busca priorizar la conservación del espacio protegido frente a la saturación y el uso intensivo del vehículo privado de los no residentes, dando prioridad a los residentes en Tenerife.‬

Uno de los pilares fundamentales de esta transformación será la movilidad. El Cabildo considera que la elevada presencia de coches en las carreteras y aparcamientos del parque nacional se ha convertido en uno de los principales problemas ambientales y también en un factor que deteriora la experiencia de quienes visitan el entorno.‬

Momento del izado de la bandera de Tenerife en el acto de transferencia de las competencias de El Teide. / ED

Guaguas lanzaderas‬

Por ello, a partir de 2027 se pondrá en marcha una red de guaguas lanzaderas que conectarán distintos puntos de la isla con El Teide. Las rutas partirán desde Puerto de la Cruz, La Laguna, Costa Adeje y Puerto Santiago, con frecuencias aproximadas de veinte minutos y capacidad para trasladar hasta un millón de personas al año.‬

El servicio será gratuito para los residentes en Tenerife, mientras que los visitantes deberán abonar una tarifa. Además, dentro del parque nacional funcionará una ruta circular interior con guaguas cada quince minutos entre el centro de visitantes y los Roques de García, facilitando los desplazamientos sin necesidad de utilizar vehículo privado.‬

La estrategia contempla también la limitación progresiva de caravanas de quads, buggies y todoterrenos, así como nuevas restricciones para los coches de alquiler, que deberán reservar plaza de aparcamiento y asumir una ecotasa actualmente en estudio.‬

La intención del Cabildo no es prohibir el acceso al parque nacional, sino ordenar el uso del espacio para hacerlo compatible con su conservación. La institución defiende que el modelo toma como referencia sistemas que ya funcionan en grandes espacios naturales internacionales como Parque Nacional de Yellowstone o Parque Nacional de Yosemite, donde existen controles de acceso y limitaciones de tráfico para reducir el impacto sobre el territorio.‬

Otro de los cambios relevantes afecta a la TF-21, la carretera que atraviesa el parque nacional. El Consejo de Gobierno insular ya ha aprobado la modificación de su consideración jurídica entre El Portillo y Boca Tauce, de forma que dejará de funcionar como una carretera insular convencional para integrarse en la gestión del propio espacio protegido.‬

Este cambio permitirá al Cabildo intervenir de manera directa en aspectos relacionados con la conservación, el uso y el régimen sancionador. Entre las medidas previstas se encuentra la retirada mediante grúa de vehículos mal estacionados y la implantación de controles de tráfico en los accesos principales al parque nacional.‬

A finales de 2026 comenzará a funcionar un sistema de control de entradas en los accesos de La Esperanza, La Orotava y Vilaflor-Chío. Además, se habilitará un cupo de 500 plazas de aparcamiento con reserva previa. Los residentes en Tenerife tendrán prioridad y gratuidad, mientras que los visitantes deberán abonar una tarifa.‬

La regulación alcanzará también a los miradores y zonas de mayor afluencia turística. Desde el verano de 2026 se pondrá en marcha un sistema de control en espacios como Chipeque, Roques de García o Minas de San José, donde en determinados momentos del año se producen importantes problemas de saturación.‬

Acto institucional en el interior del Centro de Visitantes Cañada Blanca. / ED

Refuerzo en vigilancia‬

La nueva etapa de gestión irá acompañada además de un importante refuerzo en vigilancia y seguridad ambiental. El Teide cuenta desde 2024 con un sistema de vigilancia permanente las 24 horas, considerado pionero en Europa, que ha permitido disminuir los rescates y la siniestralidad, además de reducir determinados impactos ambientales.‬

Con la transferencia de competencias se multiplicará por seis el número de agentes de medio ambiente y se prevé alcanzar los 74 efectivos en 2027. También se incorporarán nuevos vehículos y medios materiales y se reforzará la plantilla técnica y administrativa encargada de la gestión del espacio protegido.‬

La conservación ambiental será otro de los ejes prioritarios. El Cabildo aprobará un programa específico para el periodo 2026-2028 dotado con 1,68 millones de euros y centrado en la protección de la biodiversidad y la restauración ecológica del entorno.‬

El plan contempla proyectos relacionados con la recuperación de especies emblemáticas, el seguimiento científico de la flora, el control de especies invasoras y la restauración de zonas degradadas. También se incorporarán nuevas tecnologías como drones y análisis genéticos para mejorar el seguimiento ambiental.‬

Momento de la firma de transferencias de competencias del Parque Nacional de El Teide, entre la presidenta del Cabildo, Rosa Dávila, y el consejero de Transición Ecológica y Energía, Mariano Hernández. / ED

La estrategia incluye igualmente medidas orientadas a reforzar la educación ambiental y la implicación ciudadana mediante programas de voluntariado, iniciativas educativas para escolares y nuevas rutas guiadas adaptadas a distintos perfiles de visitantes.‬

Para el Cabildo de Tenerife, el reto pasa ahora por consolidar un modelo que permita compatibilizar la conservación de El Teide con su disfrute público, reduciendo el impacto de la actividad humana sobre uno de los principales símbolos naturales y patrimoniales de Canarias.