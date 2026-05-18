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La Aemet prevé cielos nubosos en el norte de Tenerife este lunes

El viento seguirá siendo el protagonista con rachas que podrán ser muy fuertes en algunos puntos

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

El viento seguirá siendo el fenómeno más reseñable este lunes, 18 de mayo, en Tenerife, donde se espera que sea moderado e, incluso, con rachas muy fuertes en algunos puntos, según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Aunque de forma menos probable, la lluvia ligera también nos seguirá acompañando en una jornada en la que las temperaturas oscilarán entre los 18 grados de mínima y los 24 de máxima.

En cuanto al conjunto del archipiélago, en las islas más orientales se esperan intervalos nubosos con apertura de claros durante las horas centrales, sin descartar alguna precipitación débil y aislada. En el norte de las islas montañosas, nuboso con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, principalmente durante la madrugada, y en el resto de zonas, poco nuboso o despejado.

Mal tiempo: oleaje, nieve y viento

Fuerte oleaje en Tenerife, archivo. / Arturo Jiménez

Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:

TENERIFE

Nuboso en el norte con baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional, principalmente durante la madrugada, con apertura de claros durante la tarde. En el sur y oeste, se esperan intervalos nubosos. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el extremo noroeste, litoral este y zonas de la fachada sureste del área metropolitana, donde hay baja probabilidad de rachas localmente muy fuertes por la tarde.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 18 24

LA GOMERA

Nuboso en el norte con baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional, principalmente durante la madrugada, con apertura de claros durante la tarde. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 18 23

LA PALMA

En el norte y este, nuboso durante la madrugada y a últimas horas con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, y con cielos poco nubosos durante el día. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en extremos sureste y noroeste.

Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 16 21

EL HIERRO

Poco nuboso en general, con intervalos nubosos ocasionales en el norte. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en extremos sureste y oeste.

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Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 12 16

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