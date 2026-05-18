La Aemet prevé cielos despejados y rachas de viento en Tenerife este martes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este martes en Tenerife una jornada marcada por el predominio de los cielos poco nubosos o despejados, aunque el norte de la Isla amanecerá con más nubes a primeras horas y volverá a cubrirse al final del día.

La nubosidad se concentrará en la vertiente norte por debajo de los 1.100-1.300 metros, con apertura de claros durante las horas centrales.

En el resto de zonas, el tiempo será estable, salvo algunos intervalos nubosos en el suroeste durante la madrugada. No se descarta alguna precipitación débil y aislada en el norte al inicio de la jornada.

Las temperaturas se mantendrán con pocos cambios, aunque las máximas podrán subir de forma ligera a moderada en zonas altas. En Santa Cruz de Tenerife, los termómetros oscilarán entre los 18 grados de mínima y los 24 de máxima, según la previsión de la Aemet.

El viento, protagonista en varias zonas de Tenerife a lo largo de la jornada

El viento soplará moderado del nordeste en la isla, con intervalos ocasionalmente fuertes en el extremo noroeste y en el litoral este. En las costas del oeste predominarán las brisas, mientras que en zonas altas se espera un progresivo giro a componente este y un debilitamiento del viento a lo largo de la jornada.

Este patrón mantendrá una sensación más ventosa en áreas expuestas, especialmente en los puntos habituales de aceleración del alisio. En el mar, la previsión general para Canarias apunta a viento del nordeste, con posibilidad de girar a norte en algunas zonas, fuerza 4 a 5 y posibles repuntes de 6. Habrá marejada a fuerte marejada y mar de fondo del norte de 1 a 2 metros.

El resto de Canarias tendrá un tiempo estable

En el conjunto del Archipiélago predominarán los cielos poco nubosos o despejados, aunque con intervalos de nubes en el norte de las islas de mayor relieve durante la madrugada y al final del día.

En La Gomera y La Palma también habrá nubosidad en las vertientes norte, sin descartar alguna lluvia débil y aislada durante la madrugada. En El Hierro, el cielo estará poco nuboso en general, salvo algunas nubes iniciales en el norte.

En Gran Canaria, se esperan nubes en el norte por debajo de los 1.000-1.200 metros, con claros en las horas centrales. Y en las islas orientales, Lanzarote y Fuerteventura tendrán intervalos nubosos al comienzo de la jornada, que tenderán a cielos poco nubosos o despejados tras la mañana.

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Las temperaturas apenas variarán, con máximas de 24 grados en Arrecife, 23 en Puerto del Rosario, 23 en Las Palmas de Gran Canaria, 23 en San Sebastián de La Gomera, 22 en Santa Cruz de La Palma y 17 en Valverde.