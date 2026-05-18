La Aemet avisa del regreso del calor a Tenerife: temperaturas de más de 30 grados este fin de semana

Canarias dejará atrás el ambiente fresco y algo inestable de los últimos días para entrar de lleno en un episodio de calor más propio del verano. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una semana marcada por el predominio del tiempo estable y un progresivo ascenso de las temperaturas que podría llevar los termómetros por encima de los 32 grados en varios puntos del archipiélago.

Aunque la borrasca fría aislada y la posterior dana afectarán principalmente a la Península con tormentas y fuertes contrastes térmicos, en Canarias su influencia será mucho menor. Aun así, el archipiélago notará sus efectos con un aumento de las temperaturas y algunas nubes en el norte de las islas.

Prealerta por calor en Tenerife (15/09/25) / Andrés Gutiérrez Taberne / ELD

Tenerife y Gran Canaria, entre las zonas más calurosas de Canarias

La Aemet señala que el calor irá ganando intensidad conforme avance la semana. Las temperaturas más altas se esperan entre el viernes y el fin de semana, cuando el sur de Tenerife, Gran Canaria y también Fuerteventura podrían superar los 32 grados.

En Tenerife, el ambiente será estable durante la mayor parte de la semana, con intervalos nubosos en el norte y cielos más despejados en el resto de la isla. Las temperaturas subirán de forma gradual, especialmente en medianías y zonas del sur. Gran Canaria seguirá un patrón similar, con más nubes en el norte y calor más intenso en las vertientes sur y oeste. La subida térmica será especialmente notable a partir del jueves.

La previsión meteorológica apunta a varios días de estabilidad en el archipiélago. Solo se esperan algunas lluvias débiles y ocasionales entre el lunes y el martes en zonas del norte de las islas de mayor relieve. Además, habrá presencia de ligera calima en Lanzarote y Fuerteventura, coincidiendo con el aumento de las temperaturas y el predominio de cielos poco nubosos.

Mientras la Península vivirá un episodio de calor extremo con máximas cercanas a los 40 grados en ciudades como Sevilla o Badajoz, Canarias tendrá un ascenso más moderado, aunque claramente veraniego para esta época del año.

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La Aemet mantiene todavía cierta incertidumbre sobre la evolución meteorológica del próximo fin de semana en España, pero algunos escenarios apuntan a que el calor podría prolongarse también en Canarias. Si se confirma esa tendencia, el archipiélago afrontaría un fin de semana con ambiente plenamente veraniego, temperaturas altas en zonas del sur y cielos en general despejados.