Honores para Fernando Berge: Cajasiete homenajea a su expresidente tras una trayectoria de 44 años en la entidad

Fernando Berge nació en 1955 en el municipio castellonense de La Mata de Morella. Se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad de Valencia y, de la mano del servicio militar, recaló en La Palma. En aquel momento, y sin saberlo, había iniciado un vínculo con Canarias que se mantiene hasta hoy. Aquí formó su familia y también en estas islas ha dedicado 44 años de su vida a una entidad financiera, Cajasiete, que este sábado le rindió tributo y lo convirtió en protagonista de la IV Gala Agradecidos con Nuestra Gente.

El homenaje fue en clave de sorpresa. El acto tuvo lugar en el Auditorio de Tenerife Adán Martín. En él se entregaron distinciones a la Universidad de La Laguna (Agradecimiento por el compromiso con la formación), Asociación Chárter 100 Canarias y Asociación BPW Canarias (Agradecimiento por el compromiso con la igualdad), Fundación Foresta (Agradecimiento por el compromiso medioambiental) y Salud Mental Atelsam (Agradecimiento por el compromiso social).

Giro de guion y protagonismo para Berge

La Gala se desarrollaba dentro de lo esperado. Pero algo pareció no encajar en el Agradecimiento por el compromiso con la cultura para la Fundación Pentalumen. Era parte del espectáculo. Su supuesto director, de aire bohemio y discurso extraño, anunció el giro de guion. «Ni me llamo Gabriel Melián ni tengo una fundación que se llame Pentalumen», admitió. Se trataba del actor Juan Vinuesa, que se sumó en ese momento a Carmen Cabeza y Paco Déniz en la conducción del acto. «Esto no ha hecho más que empezar», avanzó.

La IV Gala Agradecidos con Nuestra Gente incorporó el añadido ‘Edición Especial Homenaje a Fernando Berge Royo’. Se inició entonces un recorrido por su trayectoria en la entidad, desde sus comienzos en los años 80 en Caja Rural, su nombramiento en 1990 como director general o su llegada a la Presidencia, en la que permaneció hasta 2025. Hoy Berge es presidente honorífico de Cajasiete y presidente de la Fundación Cajasiete-Pedro Modesto Campos, y recientemente se ha conocido que será galardonado con la Medalla de Oro de Canarias.

Mensajes de agradecimiento

«Gracias a todos; no tengo palabras», diría Berge ya al final de la cita. «Para mí es una gran satisfacción tener a tantas personas que me valoran», afirmó el homenajeado. Y es que previamente se habían proyectado unos mensajes en vídeo en los que representantes sectoriales ensalzaban su figura. «Es una persona humilde, sincera y rigurosa», destacó el empresario Amid Achi. El presidente de la Asociación Española de Cajas Rurales, Ernesto Moronta; el máximo responsable de Caja Rural Central, Manuel Ruiz; la presidenta de Asaga Canarias-Asaja, Ángela Delgado, y el rector de la Universidad de La Laguna, Francisco Javier García, también pusieron de relieve su labor.

El actual presidente de Cajasiete, Manuel del Castillo, se refirió a su «sencillez y generosidad», al tiempo que resaltó que había ayudado a quienes estuvieron a su alrededor a obtener la «mejor versión» de ellos mismos. «Pusiste el interés general de las personas por encima de cualquier otra cosa», le agradeció el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. «Gracias en nombre de Canarias; es un lujo que hayas decidido compartir tu vida aquí», manifestó el político nacionalista. La presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila; el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, y otros representantes institucionales también acompañaron este sábado a Berge y Cajasiete.

Expansión regional de Cajasiete

«Me siento orgulloso del edificio social y de la expansión regional», resaltó Fernando Berge al hacer balance. «Siempre hemos intentado que una parte de Cajasiete vaya a la sociedad», planteó. También hizo hincapié en que Cajasiete ha sido una «gran familia» en la que encontró apoyo, y sostuvo que uno de los términos que más han empleado es «nosotros». «Estoy convencido de que el equipo que toma el relevo es mucho mejor que yo», aseguró.

De las palabras del actual presidente de Cajasiete, Manuel del Castillo, se desprende que el objetivo es seguir sobre las mismas líneas maestras que aplicó Berge. «Nuestra responsabilidad no termina en una oficina», dijo. «Cuando una entidad crece, ese crecimiento debe tener sentido», señaló, antes de detenerse en que en la hoja de ruta de esta empresa está transformar la confianza de la sociedad «en desarrollo sostenible para Canarias». Del Castillo indicó que «hay muchas cosas que no caben en un balance» y que quieren «seguir siendo una entidad útil y cercana».