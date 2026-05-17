El histórico Maritim de Puerto de la Cruz reabre como Precise Resort Tenerife tras una inversión de 10 millones de euros

Uno de los edificios más reconocibles del skyline turístico de Puerto de la Cruz vuelve a estar en activo. El histórico Maritim Hotel Tenerife reabre sus puertas bajo la marca Precise Resort Tenerife tras una transformación integral que ha supuesto una inversión superior a los 10 millones de euros, con un millón adicional comprometido para completar la renovación durante 2027.

El resort, ubicado sobre los acantilados del Atlántico, celebró este viernes su acto oficial de presentación ante representantes institucionales, empresas del sector turístico y medios de comunicación.

El establecimiento cuenta actualmente con 153 habitaciones con vistas al Atlántico, al Valle de La Orotava o al Teide, además de spa, piscinas, pistas deportivas y una propuesta gastronómica inspirada en la conexión histórica de Tenerife con las culturas atlánticas. Uno de los elementos diferenciales del proyecto es la transformación de los jardines del resort, inspirados en la histórica vinculación de Alexander von Humboldt con la isla.

Presentación Precise Resort Tenerife / Precise Resort Tenerife

El vicepresidente y consejero de Turismo del Cabildo de Tenerife, Lope Afonso, valoró la reapertura como un proyecto que "representa el modelo de renovación turística que queremos para Tenerife, apostando por la calidad, la modernización y la diferenciación del destino desde el respeto a su identidad y entorno", y subrayó "la importancia del proyecto para reforzar la planta alojativa y la confianza inversora en Puerto de la Cruz y el norte de la isla".

Por su parte, la concejala de Turismo de Puerto de la Cruz, Desiré Díaz Torres, calificó la apertura como "una muestra de confianza de un operador internacional en el destino y en el potencial turístico del norte de Tenerife".

La reapertura se enmarca en el proceso de modernización turística que afronta actualmente Puerto de la Cruz, con el objetivo de reforzar el posicionamiento del norte de Tenerife desde una propuesta más conectada con el entorno, el paisaje y la identidad local.