Baile urbano para más de 35: medalla nacional para un grupo de Tenerife

Tras varios años acompañando a sus hijos a diferentes campeonatos de danza urbana, un grupo de padres decidió experimentar en su propia piel lo que supone aprender una coreografía, enfrentarse a complicados estilos y pasos, y sentir la emoción de subirse a un escenario. Poco a poco se fueron sumando otros familiares, amantes del baile y noveleros para quienes la edad nunca fue un impedimento. La oportunidad se las brinda la academia En Paralelo Danza, con sede en Candelaria, La Laguna y pronto también en Santa Cruz, a la que acuden cada viernes, durante una hora y media, para convertirse en bailarines y dejar atrás las preocupaciones del día a día. El 3 de mayo hicieron historia. El grupo Premium de En Paralelo, es decir, el formado por mayores de 35 años, logró que Tenerife se hiciera, por primera vez, con una medalla nacional en esta categoría, tras conseguir el tercer puesto en el prestigioso campeonato Urban Display, celebrado en Barcelona.

Bailando hip hop, locking, trap, afro y hasta breakdance, entre otros estilos, este grupo de valientes demostró al público que no existe límite de edad para sentir la danza, y que lo realmente importante es disfrutar cada instante sobre el escenario. Y lo que comenzó siendo un hobby, se ha convertido en una auténtica pasión. Los componentes de este grupo, entre los que hay médicos, enfermeros, arquitectos, empresarios, profesores y operarios de grúa, entre otras profesiones, sacrifican tiempo de su vida personal para poder ensayar la coreografía. Y lo hacen sin quejarse, porque, según aseguran, el esfuerzo vale la pena, «por los momentos compartidos y por la magia del baile».

Candelaria Carlos Rosales, de 61 años, cuenta que las clases, la danza y las actuaciones le ayudan a evadirse de los problemas cotidianos. «Me siento libre y parte de un grupo que disfruta de un mismo objetivo. Bailar a mi edad es algo que nunca me imaginé. Me mantiene en forma física y emocional. Me ahorro mucho tiempo de terapia», bromea esta alumna. Añade que esta experiencia le da la oportunidad de compartir con su hija «esta ilusión». «Es de lo más bonito que me ha ocurrido».

Actuación del grupo de Premium de En Paralelo, en Barcelona. / El Día

En el mismo sentido se manifiesta María Oramas, de 44 años, quien señala que para ella ha sido un reto bailar después de los 35 años, sobre todo teniendo en cuenta que sentía «mucha vergüenza». «Pero ha sido maravilloso compartir experiencias y momentos con mi hija, que también baila en En Paralelo Danza. A esto se suma el hecho de haber conocido gente fantástica: mis compañeros y las profesoras», agrega.

Israel Chinea, de 45 años, asegura que conseguir un premio a nivel nacional ha sido «lo más grande» que le ha pasado en su «vida adulta». «Ha sido un subidón indescriptible y un reconocimiento a nuestro esfuerzo. Ha sido para mí un reto más difícil de lo esperado. Pero sentirse parte de un todo y compartir estos momentos con gente de tu edad es algo muy guapo», comenta Chinea.

Grupo de danza urbana de mayores de En Paralelo realizando una coreografía. / Andrés Gutiérrez

Para Mónica Recio, de 52 años, bailar supone conectar con todas las personas que componen el grupo, «además de con la música». «Es contar una historia, que con palabras no sabría expresar. Me siento genial, más joven, liberando estrés y compartiendo momentos con todos mis compañeros. Es que me lo paso genial», apunta esta alumna.

Lucía Ferrera, de 42 años, señala que bailar significa para ella volver a encontrarse después de muchos años, pues siempre le gustó todo lo relacionado con la música. «Poder expresarme con los movimientos y participar de la misma pasión que mi hija ha convertido el baile en uno de los protagonistas de mi día a día. Aprender, compartir con este maravilloso grupo, impregnarme de sus risas, valorar el esfuerzo de todos, animarnos con nuestras frustraciones, sentir que somos un equipo, abrazarnos en los momentos complicados y llorar de alegría en los triunfos han hecho que el baile llene de emociones mi corazón».

Jose Conde, de 50 años, cuenta que su experiencia en En Paralelo, una academia que acumula numerosos premios en diferentes categorías, de todas las edades, es una de las «cosas más bonitas que le han pasado en la vida». «Estoy viviendo una segunda juventud. Y ser terceros de España es algo que nunca se me había pasado por la cabeza. Se lo voy contando a todo el mundo, de la felicidad».

«Lo importante es el camino: ensayar, disfrutar y compartir experiencias», afirma una alumna de 55 años.

Para Cristina Viro, de 55 años, bailar se ha convertido en su terapia semanal. Además, añade, esta experiencia tiene un «valor especial»porque la comparte con su hija, aunque bailen en categorías diferentes. «Bailar danza urbana a los 55 años está siendo muy emocionante. De joven era gimnasta y hacía danza contemporánea, y volver ahora al baile me ha rejuvenecido y me ha hecho muchísima ilusión. Pero lo que más me gusta es que somos un grupo muy heterogéneo. Hay personas que incluso nunca habían bailado».

Conseguir un premio a nivel nacional ha sido muy gratificante, agrega. «Aunque lo más importante no es el premio, sino el camino: ensayar, disfrutar y compartir esta experiencia juntos. Y que además se reconozca ese esfuerzo hace muchísima ilusión», apunta.

Todos los alumnos aprovechan para agradecer a su profesora, Nerea Álvarez, a las directoras de la academia En Paralelo, Aída Torres y Claudia Brito, y al resto de profesoras, Candela Brito y Astrid Cova, entre otras bailarinas, su «cariño, pasión, creatividad, profesionalidad y paciencia». Pero sobre todo les dan las gracias por «esta oportunidad después de los 35» y por poder compartir con sus hijos la magia de la danza.