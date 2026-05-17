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La Aemet prevé que el viento moderado siga azotando a Tenerife este lunes

Los termómetros oscilarán entre los 198 grados de mínima y los 24 de máxima

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes en Tenerife una jornada nubosa en el norte con baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional, principalmente durante la madrugada, con apertura de claros durante la tarde.

En el sur y oeste, se esperan intervalos nubosos y en el resto de zonas, poco nuboso o despejado.

Las temperaturas oscilarán en la isla entre los 18 y 24 grados.

Continúa el viento

El viento seguirá siendo el gran protagonista de la jornada. Soplará moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el extremo noroeste, litoral este y zonas de la fachada sureste del área metropolitana, donde hay baja probabilidad de rachas localmente muy fuertes por la tarde.

Palmeras agitadas por el vendaval

Palmeras agitadas por el vendaval / .

Previsión general

En cuanto al conjunto del archipiélago, las islas más orientales se esperan intervalos nubosos con apertura de claros durante las horas centrales, sin descartar alguna precipitación débil y aislada.

En el norte de las islas montañosas, nuboso con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, principalmente durante la madrugada. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado.

Noticias relacionadas y más

Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste de las islas montañosas.

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