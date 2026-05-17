La Aemet prevé que el viento moderado siga azotando a Tenerife este lunes

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este lunes en Tenerife una jornada nubosa en el norte con baja probabilidad de alguna lluvia débil y ocasional, principalmente durante la madrugada, con apertura de claros durante la tarde.

En el sur y oeste, se esperan intervalos nubosos y en el resto de zonas, poco nuboso o despejado.

Las temperaturas oscilarán en la isla entre los 18 y 24 grados.

Continúa el viento

El viento seguirá siendo el gran protagonista de la jornada. Soplará moderado del nordeste con intervalos de fuerte en el extremo noroeste, litoral este y zonas de la fachada sureste del área metropolitana, donde hay baja probabilidad de rachas localmente muy fuertes por la tarde.

Palmeras agitadas por el vendaval / .

Previsión general

En cuanto al conjunto del archipiélago, las islas más orientales se esperan intervalos nubosos con apertura de claros durante las horas centrales, sin descartar alguna precipitación débil y aislada.

En el norte de las islas montañosas, nuboso con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, principalmente durante la madrugada. En el resto de zonas, poco nuboso o despejado.

Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en los extremos sureste y noroeste de las islas montañosas.