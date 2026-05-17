La Aemet anuncia rachas de vientos muy fuertes y lluvia débil en Tenerife este domingo
Los termómetros oscilarán entre los 18 y 23 grados
Las lluvias seguirán estando presentes este domingo en Tenerife. Según informa la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), las precipitaciones débiles y ocasiones se seguirán notando en el nordesde de la isla, sobre todo a primeras y últimas horas del día.
Una situación que, además, vendrá acompañada de fuertes vientos, que podrán ser de intensidad muy fuerte en algunos puntos de la isla.
En cuanto a las temperaturas, estas seguirán con pocos cambios, oscilando entre los 18 y 23 grados.
Previsión del tiempo de la Aemet para la provincia tinerfeña recogida por EFE:
TENERIFE
Nuboso en el norte y sin descartar lluvia débil y ocasional, más probable en el nordeste a primeras y últimas horas. Apertura de algún claro durante las horas centrales. En el resto de vertientes, poco nuboso en general que aumentará a intervalos durante las horas centrales y la tarde en el sur y oeste de la isla, donde no se descartan precipitaciones débiles y aisladas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas bajas del sureste y extremo oeste, así como en medianías del sur de La Dorsal, sin descartar rachas localmente muy fuertes en estas zonas.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de Tenerife 18 23
LA GOMERA
Nuboso en el norte y sin descartar lluvia débil durante la primera mitad del día. Apertura de algún claro durante las horas centrales. En el resto de vertientes, poco nuboso en general. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en la vertiente este y noroeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): San Sebastián de La Gomera 18 23
LA PALMA
Nuboso en el norte y este y sin descartar lluvia débil. Apertura de algún claro durante las horas centrales. En el resto de vertientes, poco nuboso que aumentará a intervalos durante la tarde en el oeste. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en las vertientes noroeste y sureste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Santa Cruz de La Palma 17 22
EL HIERRO
Nuboso en general que tiende a poco nuboso durante el día. Baja probabilidad de lluvia débil y ocasional, más probable en el norte a primeras y últimas horas. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del nordeste con intervalos de fuerte en la vertiente sureste y extremo oeste.
Temperaturas mínimas y máximas previstas (°C): Valverde 12 16
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