Un timple, una maga y los voladores: así es la nueva escultura de Los Realejos
La escultura, obra del artista Ibrahim Hernández, reúne elementos icónicos como el timple, la cruz y figuras humanas para conmemorar el medio siglo de las Fiestas de Mayo
Hay símbolos capaces de resumir la identidad de un pueblo entero. Un timple, una cruz, los voladores en el cielo y el sonido del folclore pueden convertirse también en memoria colectiva cuando pasan a formar parte del paisaje cotidiano. Los Realejos inauguró este viernes la escultura Homenaje a Mayo, una obra creada para conmemorar el 50 aniversario de la denominación oficial de las Fiestas de Mayo y rendir tributo a una de las celebraciones más representativas del municipio.
La nueva composición artística, realizada por el escultor Ibrahim Hernández por encargo del Ayuntamiento de Los Realejos, quedó instalada en la plazoleta situada entre la Avenida de Canarias y las calles La Gomera y El Hierro.El acto reunió a representantes municipales, colectivos festivos y vecinos en una ceremonia cargada de simbolismo vinculada a las tradiciones realejeras.
Una obra inspirada en la identidad de Los Realejos
La escultura está modelada en resina de poliéster con pátina de bronce y reúne varios de los elementos más reconocibles de las Fiestas de Mayo.
El conjunto incluye tres figuras humanas a tamaño natural: una mujer vestida de maga con la medalla de Nuestra Señora de los Remedios, un folclorista tocando el timple y un niño sosteniendo dos voladores con referencias a Calle El Sol y Calle El Medio.
La obra incorpora además una réplica de la Cruz de la Iglesia Matriz del Apóstol Santiago, otro de los símbolos centrales de estas celebraciones.
Folclore, flores y tradición en la inauguración
La escultura fue bendecida por el párroco Ángelo Nardone y descubierta por el alcalde junto a representantes de las asociaciones culturales, recreativas y festivas Cruz de Calle El Sol y Cruz de Calle El Medio. Las concejalas de Fiestas y Cultura, Isabel Socorro y Alba Hernández, participaron también en el acto institucional.
Durante la inauguración, la Agrupación Folclórica Acorán interpretó la Isa a Mayo, mientras vecinos del entorno realizaron una ofrenda floral simbólica a la nueva cruz instalada en la plazoleta.
Un homenaje a medio siglo de Fiestas de Mayo
La iniciativa forma parte de la programación especial organizada este año por el Ayuntamiento de Los Realejos para conmemorar los cincuenta años de la denominación oficial Fiestas de Mayo de Los Realejos (1976-2026).
Con esta nueva escultura, el municipio suma un nuevo elemento patrimonial dedicado a preservar y visibilizar unas fiestas consideradas entre las más emblemáticas de Tenerife
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