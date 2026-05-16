Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeSeguimiento del hantavirusPasarela de Padre AnchietaTraslado de orcas a Loro ParqueCD TenerifeAgenda del fin de semana
instagramlinkedin

Este sábado no guardes el paraguas: la Aemet prevé lluvias en el nordeste de Tenerife

Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 23 grados

Mapa del tiempo.

Mapa del tiempo. / Meteored

Raúl Robledo

Santa Cruz de Tenerife

Este fin de semana, los tinerfeños seguiremos sin poder guardar el paraguas. La previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que habrá cielos nubosos en el norte y sin descartar lluvia débil y ocasional, más probable en el nordeste a primeras y últimas horas.

Será durante las horas centrales del día en la que se espera una apertura de algún claro. En el resto de vertientes, estará poco nuboso en general que aumentará a intervalos durante la tarde en el sur y oeste.

Las temperaturas seguirán con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en zonas altas. Así, los termómetros oscilarán entre los 17 y 23 grados.

El viento, por su parte, soplará moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas bajas del sureste y extremo oeste, algo más intenso durante la madrugada.

Previsión general

Atendiendo al conjunto del archipiélago, la Aemet prevé cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, sin descartar lluvia débil y ocasional, y con apertura de algún claro durante las horas centrales.

Intervalos nubosos en el resto con baja probabilidad de precipitación débil y ocasional en Lanzarote.

Noticias relacionadas y más

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con un paraguas. Imagen de archivo

Una persona se protege de la lluvia con un paraguas, archivo. / Joaquin Corchero - Europa Press

Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas, que será algo más intenso durante la madrugada.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Muere un agente de la Guardia Civil de 63 años durante el operativo de evacuación del crucero con hantavirus en Tenerife
  2. Revolución en la curia de la Diócesis de Tenerife a un mes de la visita del papa León
  3. Multa de 200 euros y pérdida de 4 puntos del carné por saltarse la señal S-991d: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
  4. Rescate de un símbolo de La Laguna y patrimonio de Tenerife: el rótulo de la Librería Lemus se salva gracias a Ínsula Signa
  5. ¡Aviso! Si vives en Tenerife, el 15 de mayo sonará un fuerte pitido en tu móvil: el Gobierno de Canarias hará una prueba masiva del sistema ES-Alert
  6. La fruta del dragón se expande en Tenerife: un superalimento que ahorra agua en la agricultura
  7. Pillan a dos turistas en Tenerife llevándose una planta protegida y una roca volcánica de gran tamaño del Parque Nacional del Teide
  8. Así será la visita del papa León XIV a Tenerife: horarios, recorrido en papamóvil y misa en Santa Cruz de Tenerife

El Euromillones 'sonríe' a Tenerife y deja más de 83.000 euros en la isla

El Euromillones 'sonríe' a Tenerife y deja más de 83.000 euros en la isla

El Cabildo de Tenerife moviliza fondos para evitar que el agua se encarezca por la guerra de Irán

El Cabildo de Tenerife moviliza fondos para evitar que el agua se encarezca por la guerra de Irán

Rosa Dávila afea la "deslealtad" de Mónica García con Canarias: "Le importa un pepino lo que le ocurra a esta tierra"

Rosa Dávila afea la "deslealtad" de Mónica García con Canarias: "Le importa un pepino lo que le ocurra a esta tierra"

La pastelera tinerfeña Miriam Hernández gana el premio 'Wedding Cake Designer of the Year'

La pastelera tinerfeña Miriam Hernández gana el premio 'Wedding Cake Designer of the Year'

La Aemet avisa de nubes, viento y posibles lluvias este sábado en Tenerife

La Aemet avisa de nubes, viento y posibles lluvias este sábado en Tenerife

Tedros, director general de la OMS: "Espero que el mundo se inspire del ejemplo de Tenerife y del pueblo español"

Tedros, director general de la OMS: "Espero que el mundo se inspire del ejemplo de Tenerife y del pueblo español"

Loro Parque solo acogerá a las orcas de Marineland si cuenta con el visto bueno del Gobierno de España

Loro Parque solo acogerá a las orcas de Marineland si cuenta con el visto bueno del Gobierno de España

Vuelve el Día de los Museos: Tenerife expone piezas singulares como el pez diablo negro

Vuelve el Día de los Museos: Tenerife expone piezas singulares como el pez diablo negro
Tracking Pixel Contents