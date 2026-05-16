Este sábado no guardes el paraguas: la Aemet prevé lluvias en el nordeste de Tenerife
Las temperaturas oscilarán entre los 17 y 23 grados
Este fin de semana, los tinerfeños seguiremos sin poder guardar el paraguas. La previsión del tiempo de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) indica que habrá cielos nubosos en el norte y sin descartar lluvia débil y ocasional, más probable en el nordeste a primeras y últimas horas.
Será durante las horas centrales del día en la que se espera una apertura de algún claro. En el resto de vertientes, estará poco nuboso en general que aumentará a intervalos durante la tarde en el sur y oeste.
Las temperaturas seguirán con pocos cambios, salvo ligeros ascensos en zonas altas. Así, los termómetros oscilarán entre los 17 y 23 grados.
El viento, por su parte, soplará moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas bajas del sureste y extremo oeste, algo más intenso durante la madrugada.
Previsión general
Atendiendo al conjunto del archipiélago, la Aemet prevé cielos nubosos en el norte de las islas montañosas, sin descartar lluvia débil y ocasional, y con apertura de algún claro durante las horas centrales.
Intervalos nubosos en el resto con baja probabilidad de precipitación débil y ocasional en Lanzarote.
Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas, que será algo más intenso durante la madrugada.
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