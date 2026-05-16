La marea azul desembarca en el Gobierno de Canarias para exigir el desbloqueo de la playa de Icod de los Vinos

La marea azul de la plataforma ciudadana SOS playa de San Marcos desembarcó este sábado en la sede principal del Gobierno de Canarias de Santa Cruz de Tenerife. Exigen el desbloqueo de la cala de Icod de los Vinos, una emblemática zona del litoral del Noroeste que lleva más de diez años de espera para ejecutar el proyecto para su rehabilitación. La pérdida de arena es uno de los principales motivos de la degradación del enclave y después de 12 años de lucha y dos manifestaciones en la Ciudad del Drago, el colectivo popular decidió dar el salto y quejarse en la capital.

La concentración, convocada por la plataforma, reunió a unas 500 personas en la sede del Ejecutivo regional "porque es quien tiene las competencias", explicó una de las portavoces, Elena Fajardo Ocón. "El informe de impacto medioambiental está bloqueado y eso depende de Costas, que tiene las competencias delegadas. No sabemos si al 100% o no, pero evidentemente teníamos que dar un paso más y venir hasta Santa Cruz porque esto no tiene visos de desbloquearse", añade.

Manifestación de la plataforma ciudadana SOS Playa de San Marcos / Andrés Gutiérrez

Ataviados de azul, las proclamas se escucharon desde las 11:30 horas en un ambiente de protesta, pero cívico. "Gobierne quien gobierne, la playa se defiende" o "pocas soluciones, muchas competencias" fueron algunos de los cánticos que salieron de las gargantas de los asistentes que formaban un grupo heterogéneo: niños, mayores, jóvenes o adolescentes dejaron claro que no pueden esperar más por la rehabilitación de la playa de San Marcos de Icod de los Vinos.