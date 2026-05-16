Del ‘extra omnes’ a “alzad la mirada”: el Vaticano pasa revista a la misa del papa en Tenerife

Un año y una semana hay de distancia entre la imagen de Diego Ravelli, el monseñor italiano que pronunció el solemne ‘extra omnes’ con el que se cerraron las puertas de la Capilla Sixtina antes del cónclave que eligió papa a Robert Francis Prevost el pasado 8 de mayo de 2025, y el rostro amable y distendido que revisaba estos días las eucaristías que se celebrarán en el campo de fútbol de Gran Canaria el 11 de junio y en el puerto de Santa Cruz de Tenerife al día siguiente. Del silencio de la elección del nuevo papa a la apertura al mundo. Del «todos fuera» al «alzad la mirada», lema que marca la visita de León XIV a España del 6 al 12 de junio.

El maestro de ceremonias del Vaticano mantuvo una intensa jornada de trabajo este sábado 16 de mayo en la sede de la Diócesis de San Cristóbal de La Laguna, como reitera el estudioso lagunero Domingo Medina. Con monseñor Eloy Santiago como anfitrión y el canónigo y responsable de Liturgia Francisco Hernández, el prelado italiano, que estuvo acompañado por otro representante del Vaticano y otros dos de la Conferencia Episcopal Española, se reunió con los diferentes agentes vinculados a los preparativos de la eucaristía que presidirá el papa en la dársena de Los Llanos, en el puerto de Santa Cruz. Una misa que, como el propio Diego Ravelli define, es «el corazón de la visita del Papa» a Tenerife.

«Mi servicio es preparar y organizar las celebraciones del Santo Padre también en los viajes que realiza por distintos países», explicó Ravelli durante su estancia en Tenerife, donde mantuvo reuniones de trabajo con la comisión local y buena parte del equipo vinculado a la liturgia.

El responsable vaticano explicó que los preparativos llevan «algunos meses» desarrollándose entre la Santa Sede y las diócesis canarias, así como en los casos de Madrid y Barcelona. «Estamos preparando todo lo necesario para una celebración hermosa y solemne para esta diócesis», aseguró en unas exlicaciones a las que accedió entre su apretada agenda de trabajo en la Isla. La conversación se desarrolló en ‘italoespañol’, con la traducción y ayuda del obispo anfitrión.

Ravelli insistió en que la eucaristía será el momento central de la visita de León XIV porque «es el Papa quien celebra y reza con la comunidad diocesana». «La visita de un papa es, sobre todo, la misa que celebra con el Pueblo de Dios», subrayó.

Durante su estancia en Tenerife pasó revista a cada detalle de la celebración: desde los accesos al recinto hasta la distribución de los sectores, los recorridos litúrgicos, las comuniones, los celebrantes y la música. De hecho, por la mañana centró su agenda de trabajo con las reuniones en la sede del Obispado, en la calle San Agustín, y por la tarde se trasladó al puerto tinerfeño para conocer el lugar donde se desarrollará la eucaristía que, además, pondrá fin a la visita de León XIV a España.

La misa del papa en el puerto será "el corazón de la visita a Tenerife", detalla Diego Ravelli

El ceremoniero pontificio se reunió incluso con el arquitecto Alejandro Beautell, encargado del diseño del recinto celebrativo en el puerto capitalino, así como con los responsables musicales de la ceremonia: Roxana Schmunk, de Novae Vocal Group; Juan Felipe Rodríguez, director del Orfeón La Paz de La Laguna; y Mauro Fariña, director de la Banda Sinfónica Las Candelaria, que coordinará la banda insular integrada por agrupaciones musicales de Tenerife.

La reunión se celebró en el Obispado nivariense, en medio de los trabajos de acondicionamiento que se desarrollan, desde la mejora de la carpintería de las puertas hasta los adoquines que pisará por primera vez en la historia un papa, como ocurrirá dentro de menos de un mes.

Aunque monseñor Ravelli recordó que «la misa es la misa en cualquier lugar del mundo», admitió que la celebración tendrá «signos propios» vinculados a Canarias. Entre ellos, la interpretación de una misa compuesta por el músico lagunero Julio Navarro Grau, así como diversos guiños vinculados a la identidad del Archipiélago. La organización trabaja para que las cuatro islas de la Diócesis estén representadas en las lecturas, las ofrendas y otros momentos de la celebración.

Incluso se prevé que algunas personas participen vestidas con trajes típicos canarios en el momento de la presentación de las ofrendas. Además, al finalizar la eucaristía está previsto que se entone el himno de la Virgen de Candelaria, Patrona General de Canarias.

Ravelli también reflexionó sobre el simbolismo de pasar de pronunciar el ‘extra omnes’ -la expresión latina con la que se ordena salir a todos los ajenos al cónclave antes de cerrar la Capilla Sixtina- a participar ahora en una visita papal a España que se desarrolla bajo el lema «Alzad la mirada».

«Aquel fue un momento único para la Iglesia», explicó. «El cónclave es cerrarse porque el Espíritu ilumina a los cardenales para elegir al sucesor de Pedro. Pero luego las puertas vuelven a abrirse para que el papa salga al mundo y lleve el Evangelio a todos los pueblos». La imagen ejemplifica la Iglesia en misión, que sale al encuentro desde el Vaticano a la iglesia local; de hecho, este mismo sábado se hizo público otro nuevo viaje del papa León. Serán tres días en Francia, en septiembre.

El viaje debe servir para "animar, suscitar esperanza y renacer un nuevo Pentecostés"

El maestro de ceremonias vaticano no ocultó el deseo con el que afronta esta visita del Papa a Tenerife. «Somos hombres de esperanza y el Evangelio es una palabra de esperanza», afirmó.

Preguntado sobre el reencuentro con la Iglesia por parte de la sociedad, monseñor Ravelli explicó que «queremos que esta visita sea una nueva primavera, un estímulo para vivir cada momento con la fuerza del Espíritu». El viaje de León XIV debe servir para «animar, suscitar esperanza y hacer renacer un nuevo Pentecostés». Especialmente entre los jóvenes: «que puedan redescubrir el Evangelio y vivir nuevamente su fe con entusiasmo».

Monseñor Diego Ravelli concluyó su primera estancia en Tenerife para supervisar los preparativos y volverá ya el viernes 12 de junio con el papa a alzar la mirada desde la Isla del Teide.