La Guardia Civil resalta el trabajo de sus agentes en El Hierro ante el fenómeno de la inmigración
El cuerpo de seguridad distingue los valores éticos, la lealtad y colaboración del jefe de la Policía Local de Granadilla, Ricardo Rivero
La Guardia Civil distinguió a sus 23 agentes y mandos destinados en El Hierro por su trabajo ante el fenómeno de la inmigración por vía marítima desde el continente africano durante los últimos años.
El cuerpo de seguridad reconoció la labor de sus profesionales en la Isla del Meridiano en el transcurso del acto de conmemoración del 182 aniversario de la fundación del Instituto Armado, en un evento que se celebró ayer viernes en el Auditorio de la Villa de Adeje.
En representación de dichos guardias, las medallas fueron recogidas por parte del comandante del puesto de Valverde y por el responsable del Área de Investigación.
Ingreso en la orden
Además, ingresó en la orden del Mérito de la Guardia Civil el jefe de la Policía Local de Granadilla, Ricardo Rivero, que recibió una medalla por sus valores éticos y morales en el desempeño de su labor diaria, así como por su colaboración y lealtad con el Instituto Armado durante una trayectoria de muchos años.
En el acto de recogida de la medalla estuvo presente la concejal responsable del área de Seguridad del Ayuntamiento de Granadilla, María Candelaria Rodríguez, como muestra de apoyo a Rivero.
El jefe de la Policía Local resaltó la importancia de que exista coordinación entre ambos cuerpos de seguridad si se defiende una apuesta sólida por la seguridad en un municipio de las características de Granadilla, aunque se respeten las competencias asignadas a cada uno.
Trabajo en el campo
En la orden del Mérito de la Guardia Civil también ingresó Víctor Fumero, jefe de la Guarda Rural de Canarias y presidente de la Federación Nacional, por su constante colaboración con el cuerpo de seguridad de forma ejemplar durante años.
Fumero se mostró muy orgulloso tras finalizar el evento por los gestos de reconocimiento recibidos por parte del Instituto Armado.
Adeje y Guía de Isora
Entre los primeros que recibieron también la medalla con distintivo blanco figura el teniente Isaac Manzano, comandante del puesto principal de Guía de Isora, por su trayectoria profesional.
Entre los servicios destacados en el tiempo que lleva en dicho destino, Manzano resaltó una operación efectuada por sus agentes y mandos contra un grupo de delincuentes que se dedicaba a robar en hoteles de su demarcación.
También se distinguió la trayectoria profesional de Ayoze Zebenzuí, uno de los guardias que integran la plantilla del puesto de la villa de Adeje.
Comandante Márquez
El cuerpo de seguridad distinguió también al comandante Antonio Márquez, que durante muchos años ha desempeñado su labor en el Servicio Aéreo del cuerpo de seguridad en Canarias.
En esta ocasión, Márquez fue condecorado por el trabajo desarrollado en la Jefatura de Apoyo de la Dirección General en Madrid, donde permaneció durante un año y medio.
El comandante admitió que "fue una etapa inolvidable, de mucho trabajo, con un equipo increíble".
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