La DGT pone el foco en esta carretera de Tenerife: el radar que obliga a levantar el pie del acelerador a los conductores

La Dirección General de Tráfico (DGT) puso en marcha el pasado mes de febrero 33 nuevos radares fijos y de tramo en las carreteras españolas. En las Islas Canarias, se instalaron dos la isla de Gran Canaria y uno en Tenerife.

Aparte de Canarias, Andalucía, Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Murcia son el resto de comunidades autónomas que forman parte del plan de instalación.

Tráfico busca por la seguridad de los conductores, por lo que, el objetivo de los radares es mantener la seguridad vial y reducir la siniestralidad en las carreteras. Estos dispositivos se encargan de medir la velocidad a la que circulan los vehículos, una de las principales causas de accidente en España.

Exceso de velocidad

El exceso de velocidad continúa siendo la infracción más habitual en las carreteras canarias. Según los últimos datos de la Dirección General de Tráfico, en 2024 se tramitaron más de 118.000 denuncias por superar los límites, lo que representa un elevado porcentaje de sanciones registradas en el archipiélago.

Nuevo radar en Tenerife

En la isla se ha instalado un nuevo radar fijo en la TF-1, en el punto kilométrico 76+940 D. Sin embargo, no es la única isla que cuenta con nuevos radares. En Gran Canaria se han colocado dos nuevos dispositivos para controlar a los conductores. Uno de ellos es un radar fijo que se encuentra en la GC-20, en el punto kilométrico 2+700 D. En la isla, también se ha instalado un radar de tramo en la GC-23 entre los tramos 1+480 C y 4+030 C.

El radar de tarma se encarga de controlar la velocidad media entre los dos puntos, lo que obliga a los conductores a mantener y velocidad constantes durante varios kilómetros y no reducirla tan solo en un punto concreto.

La DGT recuerda la importancia de respetar los límites de velocidad / ED

Multas

La DGT recuerda que los conductores que no respeten el límite de velocidad establecido en las carreteras se enfrentan a sanciones que oscilan entre 100 y 600 euros, y la pérdida de 2 a 6 puntos del carné de conducir.

Además de reducir la siniestralidad en las carreteras, la DGT busca disminuir la gravedad de las lesiones ocasionadas en un accidente. “Está demostrado que a mayor velocidad, más difícil es reaccionar a tiempo y más graves son las consecuencias”, recuerdan desde el organismo.

"Desde que en el año 2005 llegara a nuestro país el primer plan de radares fijos, estos, junto con otras medidas adoptadas, han ayudado a la reducción en estos años de un 75 por ciento del número de víctimas mortales", afirma la DGT.