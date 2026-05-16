El Cabildo de Tenerife invierte cinco millones para el relevo generacional en la ganadería

El Cabildo invierte 5,1 millones de euros este año en el fomento de la ganadería con el objetivo de respaldar el desarrollo económico y el relevo generacional en este sector, tal y como manifestó el consejero insular de Sector Primario, Valentín González, durante la celebración del ‘Encuentro de jóvenes agroganaderos sembrando futuro’, organizado por Asaga, en colaboración con el Cabildo de Tenerife y el Gobierno de Canarias.

Este encuentro se celebró en la Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte como foro de debate sobre la innovación y el relevo generacional en el campo. Valentín González señaló que «el campo necesita a los jóvenes, pero para que la juventud de el paso y asuma el relevo generacional debemos generar sinergias que contribuyan a garantizar que sus explotaciones sean viables y competitivas».

El consejero insular subrayó que encuentros como ‘Sembrando Futuro’ «son esenciales para establecer el diálogo necesario entre las administraciones públicas y los jóvenes ganaderos», de forma que «permita establecer ese marco de colaboración que debe girar en torno a cuestiones como la digitalización y la sostenibilidad».

En este sentido, González Évora resaltó los la cuantía de 5,1 millones de euros que el Cabildo destina a la ganadería en este ejercicio económico. Al respecto, aseguró que «este compromiso financiero es nuestra respuesta a las inquietudes del sector». Con esta inversión, el Cabildo de Tenerife pretende «mitigar los costes de producción, fortalecer el tejido asociativo y financiar tecnologías que hagan del primer sector un sector económico atractivo para las nuevas generaciones», incidió Valentín González.

Cabe recordar que menos del 10% de los jóvenes que trabajan en la agricultura y la ganadería en España tienen menos de 40 años, por lo que es imperiosa la necesidad de garantizar el futuro de la actividad con incorporaciones nuevas para evitar la desaparición del medio rural, la soberanía alimentaria y el paisaje que caracteriza a Canarias, tal y como sostiene el sector.

‘Encuentro de jóvenes agroganaderos sembrando futuro’ celebra hoy su segunda jornada, durante la que los participantes visitarán la ecofinca Mar y Sol (Icod de los Vinos), donde, además de conocer el proceso de cultivar frutas y hortalizas ecológicas, podrán degustar un almuerzo a base de productos locales.

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La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga Canarias Asaja), con la financiación del Cabildo Insular de Tenerife y la colaboración del Área de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias, celebran este foro como el primer encuentro de jóvenes agroganaderos de Tenerife en la Escuela de Capacitación Agraria de Tacoronte (ECA Tacoronte). n