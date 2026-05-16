La Aemet prevé vientos fuertes este domingo en Tenerife
Los termómetros oscilarán entre los 18 grados de mínima y los 23 de máxima
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este domingo en Tenerife una jornada nubosa en el norte y sin descartar lluvia débil y ocasional, más probable en el nordeste a primeras y últimas horas, aunque habrá apertura de algún claro durante las horas centrales.
En el resto de vertientes estará poco nuboso en general que aumentará a intervalos durante las horas centrales y la tarde en el sur y oeste de la isla, donde no se descartan precipitaciones débiles y aisladas.
Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 23 grados, mientras que el viento soplará moderado del nordeste con intervalos de fuerte en zonas bajas del sureste y extremo oeste, así como en medianías del sur de La Dorsal, sin descartar rachas localmente muy fuertes en estas zonas.
Previsión general
En cuanto a la previsión del tiempo para el conjunto del archipiélago, en las islas más orientales estará nuboso durante la madrugada que tiende a intervalos por el día.
En las islas montañosas, se esperan cielos nubosos con baja probabilidad de precipitaciones débiles y ocasionales, y sin descartarlas en zonas de interior, abriéndose algunos claros durante las horas diurnas, y en el resto de zonas, poco nuboso.
Viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en vertientes noroeste y sureste de las islas montañosas.
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