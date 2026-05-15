Vuelve el Día de los Museos: Tenerife expone piezas singulares como el pez diablo negro

Museos de Tenerife ha anunciado este viernes que ha organizado una programación especial con visitas guiadas para descubrir piezas singulares habitualmente no expuestas al público, como el pez diablo negro, con motivo del Día Internacional de los Museos, que se celebrará entre el 18 y el 22 de mayo.

Las actividades tendrán lugar en la Casa Lercaro, sede del Museo de Historia y Antropología de Tenerife, y en el Museo de Ciencias Naturales de Tenerife, integrado en el Museo de Naturaleza y Arqueología (MUNA), bajo el lema 'Museos uniendo un mundo dividido', promovido por el Consejo Internacional de Museos (ICOM), ha informado el Cabildo de Tenerife en una nota.

El consejero insular de Cultura, Museos y Deportes del Cabildo de Tenerife, José Carlos Acha, ha señalado que esta programación permitirá acercar a la ciudadanía "el enorme patrimonio científico, histórico y cultural" conservado en los museos de la isla, además de mostrar "espacios y piezas que habitualmente permanecen fuera de la mirada del público".

Acha ha defendido además que los museos son actualmente "lugares de encuentro, reflexión y diálogo", capaces de conectar generaciones y sensibilidades distintas a través del conocimiento y la cultura.

Exposición de piezas especiales

Dentro de la programación, el Museo de Ciencias Naturales abrirá los días 19 y 21 de mayo, a las 11:00 y 13:00 horas, una selección especial de piezas conservadas normalmente en sus áreas de reserva.

Entre los fondos que podrán visitarse figura el pez diablo negro ('Melanocetus johnsonii') recolectado en febrero de 2025 en aguas de Tenerife, así como distintos tipos de meteoritos hallados en el continente africano.

Por su parte, el Museo de Historia y Antropología de Tenerife ofrecerá en la Casa Lercaro las visitas guiadas 'Objetos ordenados, mundos conectados' los días 18, 19 y 21 de mayo, en horario de mañana y tarde, y el 22 de mayo en horario matinal.

La actividad permitirá a los asistentes recorrer tanto espacios expositivos como áreas de reserva habitualmente restringidas al público, acompañados por conservadores del museo.

Según ha explicado Museos de Tenerife, la propuesta busca reflexionar sobre cómo los museos clasifican, interpretan y presentan los objetos de sus colecciones, además de plantear una mirada crítica sobre los procesos de catalogación y sobre la capacidad de estas instituciones para generar diálogo, memoria compartida e inclusión social.

Las actividades serán gratuitas hasta completar aforo, aunque las visitas al Museo de Ciencias Naturales requerirán inscripción previa.