Tedros, director general de la OMS: "Espero que el mundo se inspire del ejemplo de Tenerife y del pueblo español"

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, dijo este viernes que espera que el mundo se inspire del ejemplo de Tenerife y del pueblo español, en relación a la respuesta que se pudo dar al brote de hantavirus aparecido en un crucero, sobre todo en momentos en que las divisiones y tensiones reinan en muchos lugares y situaciones.

El crucero MV Hondius debe llegar a Países Bajos el próximo lunes con 27 personas a bordo, incluyendo un médico y una enfermera de la OMS, y el capitán del barco ha confirmado a la organización que hasta el momento no hay nadie que presente síntomas de la infección.

El número de casos se ha actualizado a diez (uno menos que los reportado en la víspera), después de que varias pruebas confirmaran que el caso sospechoso en Estados Unidos es negativo.

Casos confirmados

De esos diez casos, ocho han sido confirmados mediante pruebas de laboratorio y dos aún son considerados casos probables.

Tedros recordó que en vista del largo periodo de incubación del hantavirus (hasta seis semanas) todavía es posible que aparezcan casos en los próximos días a medida que avanza la cuarentena de los pasajeros y la tripulación que han regresado a sus países o que regresarán próximamente.

"Esto no significaría que el brote se esté extendiendo, sino más bien demostraría que las medidas de control están surtiendo efecto, que se siguen realizando pruebas de laboratorio y que las personas están recibiendo atención con el apoyo de sus gobiernos", explicó Tedros.

La directora para la prevención de pandemias y epidemias de la OMS, Maria Van Kerkhove, señaló por su parte que todas las personas que estuvieron en el barco son consideradas como contactos de alto riesgo de los casos positivos que hubo a bordo y que son la totalidad de los que se han detectado.

"Esto es así sencillamente porque aún no tenemos todas las respuestas. Por eso estamos adoptando un enfoque de precaución, partiendo de la hipótesis de que pudo haber habido más casos a bordo, y es por eso que las medidas de cuarentena son tan estrictas para quienes ya han abandonado el barco", explicó.

Cuarentena de 42 días

La recomendación de la OMS a las autoridades nacionales es que esas personas deben guardar cuarentena durante 42 días a partir del último posible contacto con el virus, ya sea en sus domicilios o en un centro especializado.

"Tenemos el periodo de 42 días debido al largo periodo de incubación, lo que significa que las personas podrían estar en fase de incubación, podrían estar infectadas y no saberlo, podrían no dar positivo en la prueba y podrían no desarrollar síntomas hasta el último día", detalló.