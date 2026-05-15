¿Qué hacer este fin de semana en Tenerife? Listado de planes

Tenerife sigue cargada de actividades durante los fines de semana en una apuesta tanto pública como privada por mantener el ocio en la Isla. Desde eventos de cine, música y deportivos, diferentes opciones para vivir unos días diferentes. Si tenías pensando quedarte en casa, ve abriendo el armario a ver que te vas a poner porque no podrás evitar acudir a una de estas actividades.

Cine

Un fotograma de la película. / TEA

TEA Tenerife Espacio de las Artes programa este fin de semana, a las 19:00 horas, La chica del coro, un cautivador coming-of-age de Urška Djukić sobre el descubrimiento por parte de una chica adolescente que canta en un coro religioso, de su sexualidad. La película otorga un acceso privilegiado al mundo femenino en un momento muy efímero y clave en el paso de la niñez a la adolescencia, con una gran fuerza cinematográfica.

El filme, que se pasa en versión original en esloveno con subtítulos en español y que protagonizan Jara Sofija Ostan, Nataša Barbara Gračner y Saša Tabaković, se estrenó en la sección Perspectives del Festival de Berlín, donde ganó el FIPRESCI. También se llevó el premio a Mejor Fotografía del Festival de Tribeca y fue la película seleccionada por Eslovenia para competir en los pasados Oscar.

Fiestas de Mayo

Santa Cruz de Tenerife celebrará este domingo la primera edición de 'Santa Cruz Baila', una nueva propuesta cultural y juvenil enmarcada en las Fiestas de Mayo que transformará la Plaza de la Candelaria en un gran espacio abierto dedicado a la música, la danza y la creatividad.

El evento reunirá durante toda la jornada a unos 400 participantes de academias, clubes, asociaciones culturales y grupos de baile del municipio, que mostrarán al público diferentes estilos y disciplinas, desde danza urbana hasta K-Pop y coreografías contemporáneas, en una iniciativa que busca fomentar la participación juvenil, impulsar el talento local y generar nuevos espacios de convivencia y expresión artística en el corazón de la ciudad.

La programación se desarrollará en horario de mañana y tarde, de 11:00 a 14:00 horas y de 16:00 a 20:00 horas, ofreciendo actuaciones continuadas en uno de los escenarios más representativos de la capital tinerfeña.

Títeres

Este sábado, a las 17:30 horas, y el domingo, a las 12:00 horas, la compañía Coriolis (Uruguay – Madrid) presenta ‘Trapos’, su último espectáculo familiar de marionetas en el Teatro Victoria de Santa Cruz de Tenerife.

La propuesta refleja la historia de tres octogenarios y un perro –hechos por medio de trapos– que intentan evadir, huir, ignorar y confrontar a un personaje que los observa y acecha: la muerte. Y lo hace, además, con mucha delicadeza, tocando, al tiempo que entretiene a los más pequeños, conflictos profundos y cotidianos.

Una escena de 'Trapos'. / E. D.

Soplo de Letras

El Festival Soplo de Letras reúne este sábado a artistas locales y nacionales en La Laguna. La jornada estará protagonizada por la música en directo, con un cartel encabezado por Ultraligera, junto a propuestas como Sanguijuelas del Guadiana, Iseo & Dodosound, Javi Medina y Paco Pecado. A esta programación se suma también una destacada representación del talento canario emergente, con artistas como Sofia Dorta, Mägua, Isa Izquierdo, Pimienta Selectoras y AkadeBellaka, reforzando el compromiso del festival con la escena local y su proyección dentro del panorama musical actual. Las entradas están disponibles a través de la web oficial: www.soplodeletras.com.

Patrimonio

La Orotava florece este fin de semana con la celebración de 'Floreciendo el Patrimonio'. En este marco, los patios de algunas casonas históricas se transformarán en auténticos espacios de arte floral. Un recorrido único por ocho patios canarios del conjunto histórico, que se llenarán de color, formas y naturaleza gracias a la intervención de ocho artistas florales.

Cartel del evento. / E. D.

Deportes

Cita especial este fin de semana con el deporte. El domingo, el CD Tenerife disputará el partido contra el Pontevedra CF en el Heliodoro Rodríguez López. La cita será a las 16:00 horas y, al final del partido, el Tenerife recibirá el trofeo de campeón de Liga.

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Además, ese mismo día, también habrá tiempo para disfrutar del baloncesto en la isla, ya que el CB Canarias se enfrenta al FC Barcelona en el Pabellón Santiago Martín. En este caso, el encuentro será a las 19:00 horas.