El rincón perfecto para los amantes del dulce está en este municipio de Tenerife: sus rolls de canela son parada obligatoria en la isla
El local ofrece diariamente este dulce con una gran variedad de sabores y toppings
Los rolls de canela, también conocidos como cinnamon rolls, son unos de los dulces más populares del momento y en Tenerife ya hay locales especialidades en ellos. Uno de ellos es Chiquito Rollo, un local ubicado en Puerto de la Cruz que apuesta por ofrecer este dulce a diario con toppings variados y sabores que cambian.
Un dulce con origen sueco
Aunque ahora este dulce este triunfando por todo el mundo, el roll de canela tiene origen en Suecia, donde se conoce como “Kanelbulle” y cuenta incluso con su propio día oficial: el 4 de octubre.
Se elabora con una masa esponjosa elaborada a base de harina, leche, mantequilla, huevo, azúcar y canela, enrollada con una mezcla dulce y horneada hasta conseguir su característica textura tierna. En su versión original sueca suele llevar cardamomo y azúcar perlado, en lugar de frosting.
En el local tinerfeño trabajan cada día para ofrecer su versión con diferentes toppings para que los clientes puede elegir entre su sabor favorito.
Diferentes sabores
El establecimiento ofrece una amplia variedad de sabores y toppings. Entre los más destacados su carta destacan sabores como:
- Oreo
- Ferrero
- Pistacho
- Galletas María con natilla de vainilla
- Kitkat
- Twix
- Nocilla
- Filipinos
- Frutos Rojos y coco
- Clásico de canela
Además de esos, destaca como el más pedido el roll de canela con crema y galleta lotus caramelizada. Y en el top se encuentra el de Kinder bueno, perfecto para los amantes del chocolate. Los precios oscilan entre los 3 y los 4 euros, dependiendo del topping elegido.
Mucho mas que rolls de canela
Sin embargo, los cinnamon rollos no son lo único que aparece en su carta porque también cuenta con más opciones de dulces como la palmea clásica o con toppings.
En cuanto a las bebidas, ofrecen milkshakes, smoothies de frutas tropicales o bebidas frías. Todo pesado para disfrutar de un capricho dulce en cualquier momento del día.
Horario y ubicación
Chiquito Rollo se encuentra en calle la Hoya, 71, en Puerto de la Cruz. Cuenta con 5 estrellas en Google, una valoración que pese a no contar con muchas reseñas porque solo lleva cuatro meses abierto, refleja la satisfacción de quienes han probado sus dulces.
Abre de martes a domingo en horario partido de 10:00 a 13:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas. Lunes el establecimiento permanece cerrado por descanso del personal.
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