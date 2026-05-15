El restaurante del sur de Tenerife donde comer pasta romana ilimitada por 15 euros: solo durante un día

Los amantes de la comida italiana tienen un plan imprescindible en el sur de Tenerife. La Taberna Coliseo, ubicada en Arona, celebrará un evento especial centrado en dos de los platos más populares de la cocina romana: la pasta amatriciana y los supplì.

El creador de contenido gastronómico @elsiciliano_tenerife ha explicado cómo funcionará la experiencia gastronómica. "Encontré un restaurante en Tenerife Sur donde puedes pedir toda la pasta amatriciana y los supplì que quieras", comenta

Solo será posible durante un día

Los amantes de la cocina italiana podrán disfrutar de estos dos platos ilimitados durante el próximo domingo 17 de mayo. Todo ello por un precio cerrado de 15 euros por persona, aunque las bebidas no están incluidas en el precio.

Una propuesta que busca a cercar a los tinerfeños a la cocina romana y que prueben dos de sus elaboraciones más características. "Un plan perfecto si te gusta la auténtica comida romana y quieres pasar una tarde diferente en Tenerife", asegura.

Cocina romana en Tenerife

El restaurante se caracteriza por ofrecer platos clásicos romanos y un ambiente acogedor en su interior que ofrece un estilo de la antigua Roma. La pasta amatriciana es una de las recetas más tradicionales Roma y se prepara a base de tomate, queso pecorino y guanciale. Mientras que los supplì son unas croquetas de arroz típicas italianas rellenas de queso fundido, muy populares como aperitivo.

Además, "toda la amatriciana está preparada con productos 100x100 italianos", advierte. También recomienda reservar mesa para no perderte este planazo por tan solo 15 euros.

Horario y ubicación

Taberna Coliseo se encuentra en la Carretera General TF-66, 183, en Arona. El restaurante ha abierto recientemente sus puertas, por lo que todavía son muchos los tinerfeños que desconocen la apertura del nuevo local que sirve los platos más característicos de Italia.

Abre todos los días de 12:00 a 16:00 horas y de 18:00 a 23:00 horas, para ofrecer tanto servicio de comidas como de cenas.