La música urbana ruge en Tenerife: Beéle desembarca en julio con su 'Borondo Tour'

La capital tinerfeña vuelve a posicionarse en la ruta obligatoria de las grandes giras internacionales. El cantante colombiano Beéle ha confirmado de forma oficial su regreso a la isla el próximo 25 de julio como uno de los platos fuertes de su esperado 'Borondo Tour'. Tras levantar pasiones el año pasado durante su vibrante actuación en el Cook Music Festival, el joven intérprete ha querido saldar su deuda con el público canario programando un concierto en solitario que promete colgar el cartel de "no hay entradas".

El escenario elegido para este reencuentro será la explanada del puerto de Santa Cruz de Tenerife, un recinto al aire libre y frente al mar que se transformará por completo para la ocasión. El concierto se desarrollará bajo el paraguas del Urban Beach Fest, un concepto que fusionará la música en directo con una potente propuesta de ocio, incluyendo una zona exclusiva de gastronomía urbana y una cuidada selección de foodtrucks para ofrecer una experiencia veraniega total.

De 'Loco' al estrellato mundial con solo 23 años

A sus 23 años, Brandon De Jesús López (Beéle) se ha consolidado como uno de los arquitectos de la nueva ola de la música urbana latina. Su sello de identidad radica en una propuesta fresca que entrelaza las raíces del dancehall y los ritmos caribeños con el reguetón más actual.

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Desde que irrumpiera en las listas de éxitos globales con su archiconocido sencillo 'Loco', su carrera ha avanzado a un ritmo meteórico. Esa proyección le ha llevado a firmar colaboraciones de infarto con titanes de la industria como Farruko, Natti Natasha o Manuel Turizo, además de acaparar nominaciones en los prestigiosos Premios Juventud y triunfar en los Premios Nuestra Tierra.