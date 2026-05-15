Loro Parque solo acogerá a las orcas de Marineland si cuenta con el visto bueno del Gobierno de España

El Grupo Loro Parque ha mostrado su agradecimiento por la confianza expresada por el Gobierno francés, a través del ministro de Transición Ecológica, Mathieu Lefévre, para trasladar las orcas Wilie y Keijo a Tenerife, si bien la institución no procederá a su rescate y acogida sin recibir antes el visto bueno del Gobierno español.

En un comunicado, el Parque considera "imprescindible" que, a pesar de su compromiso histórico con el bienestar animal, el Estado garantice la "seguridad jurídica del proceso" y reconozca formalmente la "idoneidad" de Loro Parque para acoger a estos dos animales, manifestando expresamente su visto bueno al traslado.

Loro Parque reitera que su posición nace de un principio de responsabilidad. "La posible acogida de Wikie y Keijo no puede abordarse como una simple operación administrativa, ni puede quedar sometida a interpretaciones ambiguas, mensajes contradictorios o presiones externas", han añadido desde el grupo empresarial.

Orcas en Marineland, Francia, antes de su clausura. / E. D.

Explica Loro Parque que se trata de la vida de dos animales que requieren una "solución inmediata y permanente" en el tiempo, técnicamente viable y avalada por las autoridades competentes de los países implicados.

El presidente del Grupo Loro Parque, Wolfgang Kiessling, ha mostrado la "voluntad" del Parque por salvar la vida de estos animales y rescatarlos de un "destino fatal", por lo que invita al Gobierno español a sumarse "a este esfuerzo", brindando la seguridad técnica y jurídica necesaria para una operación de esta magnitud.

Así, Loro Parque confía en que el Gobierno de España reciba esta invitación de forma positiva y haga posible esta acción de salvamento animal, reconociendo el valor de unas instalaciones que "son referente mundial" y que se revelan "idóneas" para acoger de forma permanente a estos cetáceos garantizando su protección y bienestar.

Idoneidad del traslado a Tenerife

La idoneidad del traslado se sustentaría en un "ejercicio de transparencia y rigor científico", ya que, agrega Loro Parque, el propio Ministro de Transición Ecológica de Francia ha reconocido en sus declaraciones que no existen santuarios marinos y que Loro Parque sería la "única opción viable" para evitar un "desenlace fatal".

"La narrativa de los santuarios, por tanto, debe dar paso a soluciones pragmáticas y científicamente avaladas como las que ofrece Tenerife. No sería la primera vez que Loro Parque colabora en una operación de rescate", han argumentado desde el grupo empresarial, que recuerdan el caso de la orca Morgan, que apareció en un estado muy delicado de salud en la costa del Mar de Wadden (Países Bajos) y encontró un hogar en la Embajada Animal.

La institución acogió al ejemplar tras petición expresa de las autoridades holandesas, cuyos expertos determinaron que el traslado a Loro Parque era la única opción viable para asegurar su bienestar.

Un traslado respaldado por las administraciones competentes

La institución recuerda que "durante años" ha sido objeto de cuestionamientos administrativos y mediáticos que, a su juicio, no habrían estado sustentados en evidencias científicas. De este modo, en este contexto, Loro Parque considera que cualquier traslado deberá realizarse con "plena transparencia, con informes técnicos contrastables y con un respaldo inequívoco" por parte de las administraciones competentes.

"Solo así se podrá garantizar que Wikie y Keijo no se vean envueltas en una controversia que agrave su situación actual. Esta operación no responde en ningún caso a intereses económicos ni comerciales", insisten desde el Grupo Loro Parque, que recuerda que no ganan "un euro más por tener seis orcas en lugar de cuatro".

De esta manera, la "voluntad" del Parque para alojar a las orcas respondería a una decisión que parte desde la "responsabilidad moral, técnica y profesional", porque la institución conoce cómo "cuidar de estos animales" y porque quiere evitar que Wikie y Keijo mueran en Francia "sin una alternativa real".

Recuerdan que cuenta con un equipo multidisciplinar de veterinarios, biólogos, cuidadores, especialistas en comportamiento animal y expertos internacionales con amplia experiencia en el manejo de cetáceos. Las instalaciones están diseñadas para ofrecer un entorno seguro, estable y enriquecedor, con protocolos de atención permanente, control veterinario especializado y programas de bienestar basados en criterios científicos.

Inspecciones técnicas

Asimismo, Loro Parque destaca que sus instalaciones han sido sometidas en numerosas ocasiones a inspecciones rigurosas por parte de distintas autoridades y organismos competentes. Entre ellas, el SEPRONA, que ha constatado reiteradamente el adecuado estado de bienestar de los animales bajo el cuidado del parque.

A ello se suman certificaciones internacionales y auditorías externas que avalan el compromiso de la institución con la conservación, la educación, la investigación y el bienestar animal. Con más de 50 años de trayectoria, Loro Parque muestra, asimismo, su consolidación como "un referente mundial" en la protección de especies, la conservación de la biodiversidad y la sensibilización ambiental.

Loro Parque Fundación habría salvado de la extinción a 18 especies, gracias al trabajo que ha desarrollado en más de 300 proyectos de conservación en el mundo, donde se han invertido más de 30 millones de dólares. El Grupo empresarial reitera su disposición a colaborar con las autoridades francesas y españolas, siempre que exista un marco de garantías suficiente y un reconocimiento institucional claro sobre la excelencia de sus instalaciones.

"La prioridad debe ser el bienestar de Wikie y Keijo, pero este solo podrá garantizarse de manera duradera si se preserva la seguridad jurídica y la reputación de quienes están llamados a asumir su cuidado", añaden.