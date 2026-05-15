La Laguna recupera parte de su costa: el Supremo decreta el derribo definitio del Charco de La Arena, en Punta del Hidalgo

El Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna ha logrado una victoria jurídica definitiva en su batalla por recuperar el dominio público de la costa de Punta del Hidalgo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una providencia fulminante que desactiva el último cartucho legal de la Sociedad Recreativa Charco de la Arena, confirmando de forma inapelable la orden de demolición del edificio y la piscina privada que ocupan el litoral lagunero desde el año 1963.

El Alto Tribunal ha inadmitido a trámite un incidente de nulidad de actuaciones presentado por la entidad recreativa, que alegaba una supuesta vulneración de derechos fundamentales tras haber perdido ya el recurso de casación el pasado mes de marzo. Con esta resolución, ante la que «no cabe recurso alguno», el Supremo zanja un conflicto histórico y reprocha a la sociedad que utilizara este mecanismo de urgencia simplemente como un intento encubierto de rebatir el fondo de una sentencia que ya era firme.

Plazo de dos meses para el derribo voluntario

Con el respaldo absoluto de la justicia ordinaria y el Supremo, la Concejalía de Urbanismo de La Laguna no ha perdido el tiempo. El Consistorio ya ha remitido un escrito formal a la Audiencia Nacional para exigir que se cumplan estrictamente los plazos legales de ejecución.

La Sociedad Recreativa dispone de un plazo máximo que expira el próximo 14 de junio para llevar a cabo la ejecución voluntaria de la sentencia. Esto implica que el club privado debe asumir el coste y la logística para:

Derribar por completo el edificio social de la entidad.

el edificio social de la entidad. Demoler la piscina construida sobre la roca litoral.

construida sobre la roca litoral. Reponer el terreno natural a su estado original previo a la polémica concesión otorgada en 1964.

La recuperación de un espacio público histórico

La ocupación de este enclave de Punta del Hidalgo se remonta a pleno franquismo, cuando se permitió la privatización de una porción de la costa para el disfrute exclusivo de los socios de la entidad. El Ayuntamiento lagunero ha defendido durante años que el mantenimiento de estas infraestructuras vulnera la Ley de Costas y hurta a los vecinos y visitantes un espacio natural de alto valor paisajístico.

El propio Tribunal Supremo ha dejado claro en su escrito de inadmisión que los argumentos de la defensa del club solo demostraban un «desacuerdo con lo decidido por esta Sala» y no una quiebra de sus derechos constitucionales. Si el próximo 14 de junio las palas mecánicas no han comenzado los trabajos de desmantelamiento de forma voluntaria, el Ayuntamiento de La Laguna quedará facultado para acometer el derribo de forma subsidiaria e imputar los gastos millonarios de la obra a la junta directiva de la sociedad recreativa.