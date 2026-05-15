Una joya inédita de la zarzuela barroca renace este fin de semana en Tenerife

Una joya musical vuelve a renacer este fin de semana en la Isla de la mano de Auditorio de Tenerife. Se trata de una partitura que no se escucha, al menos, desde hace 350 años y cuyo "estreno en tiempos modernos", tal y como definió el acontecimiento su director musical y autor de esta nueva versión, Aarón Zapico, tendrá lugar este viernes día 15 de mayo en el Teatro Leal de La Laguna. Habrá dos representaciones más el sábado 16 y el domingo 17. Todas las funciones están programadas a partir de las 19:30 horas.

Se trata de un proyecto de Auditorio de Tenerife y la obra en cuestión es Los celos hacen estrellas y el amor hace prodigios, de Juan Hidalgo y con libreto de Juan Vélez de Guevara. Es la primera zarzuela barroca española de la que se conserva tanto libreto como partitura al completo y su recuperación es el resultado de un intenso trabajo de investigación. Gran parte de las obras de Hidalgo se perdieron en el incendio que asoló el Alcázar de Madrid en 1734. Esta pieza en cuestión se había estrenado el 2 de febrero de 1673 ante la corte de Carlos II con motivo del cumpleaños de la reina Mariana de Austria.

La historia de la investigación

Los musicólogos Álvaro Torrente y Carmelo Caballero, que estarán presentes en la representación de este viernes en La Laguna, han dedicado años a rastrear y cotejar manuscritos originales conservados de forma incompleta en la Biblioteca Nacional de España con fuentes complementarias procedentes de la Catedral de Valladolid y de la Universidad de Santiago de Compostela. El resultado de esa investigación exhaustiva es la edición crítica de la partitura y el librero, publicada por el Instituto Complutense de Ciencias Musicales. Ahora, más de tres siglos después, llega el momento de escuchar esta pieza en directo.

Zapico detalló que este tipo de recuperaciones musicales se suelen extender "durante varios años”, tanto por la planificación de agendas como por el estudio de la partitura, la organización de ensayos y la preparación artística. En este caso, además, el reto ha ido más allá de interpretar una obra antigua: lo conservado es, en buena medida, “un guion de lo que tiene que sonar”, lo que ha obligado a Zapico a completar la propuesta musical a partir del conocimiento histórico, la imaginación y una siempre necesaria dosis de osadía.

Diez músicos

Los celos hacen estrellas y el amor hace prodigios forma parte, continuó explicando, del "inmenso repertorio de los siglos XXII y XVIII que, en muchos casos, solo se llegó a interpretar una vez". Eran piezas concebidas para una ocasión concreta y rara vez volvían a los escenarios. La producción contará con diez músicos y una formación instrumental para "dar color" a la partitura. Porque el manuscrito no indica qué instrumentos deben utilizarse. Zapico, que dirigirá al clave, ha optado por diseñar un paisaje sonoro rico y variado e inspirado, en parte, en la exuberancia instrumental del barroco italiano. "Habrá instrumentos de viento, cuerda frotada y cuerda pulsada".

El ensemble diseñado para esta importante ocasión estará compuesto por Juan Carlos de Mulder (archilaúd), Carlos Oramas (tiorba), Diego Armando Pérez (cello), Francesc Aguiló (violone), Joaquim Guerra (bajón), Adrián Linares (violín), Lorena Padrón (violín), Martín Ogando (flauta de pico), Lluís Coll (corneta) y el propio Zapico al clave.

Puesta en escena contemporánea

En contraste, la puesta en escena de esta producción de la temporada de Ópera de Tenerife es plenamente contemporánea. Su director y escenógrafo, Ricardo Campelo, se plantea cómo se vería el amor a través de un microscopio. Por medio de inteligencia artificial y diseños 3D, ha creado en el escenario un potente diálogo entre el pasado y el presente.

El objetivo, una vez se vuelva a estrenar en Tenerife, es que esta zarzuela vuelva a ponerse en escena en otros espacios del país. "Espero que así sea porque creo que no solos del todo conscientes del paso histórico que se esta dando ahora en Tenerife. No solo recuperamos una obra capital en la historia de la música. Esto que vamos a hacer se puede comparar con descubrir la mitad de la catedral de León o de la catedral de Burgos". "Es algo insólito, increíble", apostilló.

El elenco

El elenco cuenta, como es lógico, tanto con cantantes como con actores. En la parte lírica, se encuentran la soprano Ruth González, el tenor Juan Sancho, la mezzosoprano Lucía Caihuela soprano Soraya Méncid y la soprano Lucía Martín-Cartón. En la parte interpretativa, actúan las actrices Karmele Aramburu, Silvia Criado, Mabel Quintero, Karen Ferrer, Yolanda Peña, Andrea García y Paula Marrero; y los actores Joche Rubio, Óscar Martín, José Cubas, Juan Pablo Domínguez e Ignacio de la Lastra.

La historia

Concebida como entretenimiento cortesano sobre un argumento mitológico basado en Las Metamorfosis de Ovidio, el texto de Vélez de Guevara va desgranándose de una manera trepidante con los clásicos argumentos de las tragedias del Barroco: amor, desamor, traición y celos. Se centra en los celos de Juno respecto a Júpiter, ya que este pretende los amores de la ninfa Isis. En un encuentro con la ninfa, el dios la transforma en vaca para protegerla de la diosa. Juno pide la vaca a Júpiter y esta queda bajo la estricta vigilancia de Argos. Tras unas aventuras rocambolescas, finalmente, Júpiter promete a Juno que no volverá a traicionarla, devuelve a Isis su forma humana y la proclama diosa de Egipto.