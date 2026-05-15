Así es el interior de un velero hundido en el sur de Tenerife: un buceador lo muestra en redes sociales

Un vídeo publicado en Instagram por la cuenta mrqz.dive ha llamado la atención al mostrar una inmersión junto a un velero hundido en aguas del sur de Tenerife. En las imágenes, el joven llega con varios amigos en una barca hasta la zona donde se encuentra la embarcación y, una vez en el agua, se aproxima al casco sumergido.

El autor asegura que el velero se hundió "hace unos meses" y lo describe como "impresionante" y "casi en perfecto estado". Aunque no existe confirmación oficial sobre la identidad del barco, las imágenes podrían corresponder a la embarcación que encalló el pasado verano cerca del muelle deportivo de Amarilla Golf, en el municipio de San Miguel de Abona.

Aquel incidente se produjo cuando el velero trataba de fondear y quedó atrapado cerca de la costa. Sus dos ocupantes pudieron salir sin sufrir daños, y la tripulación no conocía bien la zona, por lo que la bajada de la marea complicó la situación.

Uno de los momentos más llamativos del vídeo se produce antes de que el grupo alcande la embarcación hundida. Al entrar al agua y avanzar hacia el punto de la inmersión, se encuentran con un chucho, nombre con el que se conoce en Canarias a distintas especies de rayas.

Los objetos de navegación están aún visibles

Durante la inmersión, el joven muestra varios elementos que todavía permanecen en el barco. Entre ellos se observa una aguja de navegación, utilizada para consultar el rumbo, y un walkie o equipo portátil de comunicación, empleado habitualmente para mantener contacto con otras embarcaciones o con servicios en tierra.

Estos objetos refuerzan la impresión de que parte de la estructura y del equipamiento siguen siendo reconocibles pese a encontrarse bajo el agua. Sin embargo, el propio autor del vídeo advierte de que el interior presenta daños importantes.

Un acceso por la parte inferior del casco

Otra de las escenas que más llama la atención es la entrada al interior a través de un hueco situado en la parte inferior del casco. Según explica el joven, por esa abertura es posible acceder al barco, aunque el espacio aparece deteriorado y con basura acumulada.

Las imágenes muestran el desgaste propio de una embarcación sumergida y expuesta al movimiento del mar. Aunque este tipo de pecios pueden despertar curiosidad, entrar en ellos implica riesgos, especialmente si no se cuenta con experiencia, equipo adecuado o conocimiento de la zona.

La posible relación con el velero de Amarilla Golf

El vídeo ha recordado al caso del velero que quedó encallado meses atrás en la costa de Amarilla Golf, en San Miguel de Abona. En aquel episodio, Salvamento Marítimo intentó remolcar la embarcación hacia una zona de mayor profundidad, pero las maniobras no prosperaron.

El barco terminó en una situación complicada por el oleaje y la escasa profundidad del entorno. Sus dos ocupantes, que llevaban chalecos salvavidas, abandonaron el velero sin sufrir daños.

Por ahora, no se ha confirmado que la embarcación grabada por mrqz.dive sea la misma que protagonizó aquel incidente. La posible relación se plantea por el entorno que se observa en el vídeo y por la coincidencia temporal..

Precaución ante embarcaciones hundidas

Las imágenes difundidas en redes sociales muestran el atractivo que generan los pecios, pero también recuerdan la importancia de actuar con prudencia. Una embarcación hundida puede tener bordes cortantes, cabos sueltos, estructuras inestables o espacios cerrados donde resulta fácil desorientarse.

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Además, estos restos pueden acumular basura, plásticos, combustible u otros materiales con impacto ambiental. En el vídeo se menciona la presencia de residuos en el interior, un detalle que vuelve a poner el foco en la necesidad de gestionar adecuadamente este tipo de restos en el entorno marino.