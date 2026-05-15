La Guardia Civil tendrá en Adeje un puesto con más agentes, área de investigación y oficina de denuncias

La Guardia Civil tendrá en Adeje un puesto con más agentes, un área de investigación y oficina de denuncias.

De esta manera, el cuartel existente en este municipio del sur de Tenerife subirá de categoría y pasará a ser un puesto principal.

Esto implica que, además de disponer en su plantilla con más agentes, también contará con grupos diferenciados, como el Área de Investigación (agentes de paisano que tienen como objetivo esclarecer determinados delitos), Oficina de Atención al Ciudadano (en la que los ciudadanos podrán presentar denuncias), así como la de Prevención de la Delincuencia (integrada por las patrullas de seguridad ciudadana tradicionales).

Si en la actualidad el jefe de puesto es un brigada, a partir de ahora el cargo lo podrá ejercer un oficial. De forma concreta, está previsto que dicha plaza la ocupe un teniente.

Trabajo conjunto

Desde hace años, responsables de la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife y del Ayuntamiento de Adeje trabajan para mejorar los servicios del Instituto Armado en el municipio, así como para elevar el nivel de seguridad para la población, turistas y empresas.

Esa mejora en la presencia de la Guardia Civil en este municipio, uno de los más importantes a nivel económico de Canarias, se anunció de forma sutil durante el acto en el que el Instituto Armado celebró los 182 años de su fundación.

El evento tuvo lugar en el Auditorio de la Villa de Adeje en la mañana de este viernes y sirvió para condecorar a una treintena de profesionales del cuerpo de seguridad.

"Algo magnífico"

De esa manera, el puesto de Adeje será el cuarto que tendrá categoría de Principal en la vertiente Sur de la Isla, donde ya funcionan como tales los de Playa de las Américas, Granadilla de Abona y Guía de Isora.

No obstante, las fuentes consultadas aclaran que todavía no se ha establecido el catálogo de personal y se desconoce cuántos profesionales más estarán destinados en la villa sureña.

La alcaldesa accidental y concejal responsable de Seguridad en el Ayuntamiento de Adeje, Mercedes Vargas, opina que la subida de categoría del cuartel es "algo magnífico", que repercute en la mejora de la seguridad en el municipio.

Efectividad

Para la edil, que existan más agentes de la Guardia Civil y con unidad de investigación implicará un incremento en la calidad de las actuaciones y la respuesta a la delincuencia.

Recuerda Vargas que habrá un aumento de agentes y mandos, así como más efectividad en el trabajo en la calle y en la respuesta a las diferentes realidades que se generan por las emergencias o los requerimientos de los ciudadanos.

Violencia de género

El Ayuntamiento de Adeje y el Instituto Armado han colaborado en los últimos años para subir el nivel de coordinación con la Policía Local, por lo que cada vez existe más sintonía y colaboración entre ambos cuerpos de seguridad, explica la concejal.

Una muestra de esas tareas, que no siempre trascienden a la opinión pública, es que el área de Seguridad que lidera Vargas colaboró para mejorar las instalaciones que posee la Guardia Civil para atender a las víctimas de violencia de género en Adeje.

En esta materia, la Policía Nacional y la Guardia Civil realizan la atención a las mujeres afectadas que tienen una calificación de riesgo de nivel uno o dos, mientras que la Policía Local se orienta a las perjudicadas donde no hay riesgo apreciado.

Más de 100 años de historia

El general jefe de la Zona de Canarias de la Guardia Civil, Juan Hernández Mosquera, recordó que la relación de la Benemérita con el municipio de Adeje se remonta a 110 años.

El 17 de marzo de 1916, el entonces alcalde de Adeje, Casiano Carballo, firmó la cesión al Instituto Armado de un edificio de reciente construcción en la calle La Crucita, en el barrio de Los Olivos, para que fuera sede del cuerpo de seguridad en la zona.

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Entre otras cosas, tenía cinco habitaciones para acoger a los agentes. Cabe recordar que ese primer cuartel de Adeje funcionó hasta los primeros años de la década de los 80, cuando se construyó y empezó a funcionar el actual acuartelamiento.