Sorteos
El Euromillones 'sonríe' a Tenerife y deja más de 83.000 euros en la isla
El boleto fue vendido en el Centro Comercial Santa Cruz Carrefour
La suerte sigue su alianza con Tenerife. El sorteo del Euromillones de este viernes, 15 de mayo, ha dejado un 'pellizco' en Tenerife, según informa Loterías y Apuestas del Estado (LAE).
La combinación ganadora es la 03 10 38 41 43, con las estrellas 2 y 9.
El afortunado de Tenerife ha logrado un premio de tercera categoría (5 aciertos), por el que recibirá 83.046 euros. El boleto fue vendido en la administración del Centro Comercial Santa Cruz Carrefour, en Añaza.
¿Cómo jugar al Euromillones?
El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.
Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.
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