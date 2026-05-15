Día de Canarias: qué pasó realmente el 30 de mayo y por qué se celebra en todo el Archipiélago canarias

Cada 30 de mayo, Canarias celebra su día grande. Es una jornada festiva en todo el Archipiélago y una fecha ligada a la identidad, la cultura y el autogobierno de las Islas. Pero más allá de los trajes típicos, las papas arrugadas, el folclore y los actos institucionales, hay una pregunta que muchas personas se hacen cada año: ¿por qué se eligió el 30 de mayo como Día de Canarias?

La explicación más sencilla está en la historia reciente de Canarias. El 30 de mayo de 1983 se celebró en Santa Cruz de Tenerife la primera sesión del Parlamento de Canarias, un hecho que marcó el inicio de la autonomía parlamentaria del Archipiélago tras la aprobación del Estatuto de Autonomía de 1982. El Parlamento de Canarias conserva el Diario de Sesiones de aquella jornada, en la que se constituyó la Cámara y se inició una nueva etapa institucional para las Islas. Ese día, la sesión estuvo presidida por Pedro Guerra Cabrera, diputado del PSOE de Canarias.

El nacimiento del autogobierno de Canarias

La aprobación de la Constitución española de 1978 abrió el camino al Estado de las Autonomías. A partir de ese momento, las distintas comunidades fueron desarrollando sus estatutos, los textos que definen su organización institucional, sus competencias, su nombre y su marco territorial.

Canarias aprobó su primer Estatuto de Autonomía en 1982. Un año después, el 30 de mayo de 1983, se constituyó el Parlamento de Canarias. Desde entonces, esa fecha quedó asociada al inicio de la etapa autonómica y al reconocimiento institucional del Archipiélago canario dentro de la España democrática.

30 de mayo de 1481: el Pacto de Calatayud y los primeros acuerdos entre Canarias y Castilla

La elección del 30 de mayo también se ha relacionado con un episodio de la historia de Canarias: el Pacto de Calatayud o Carta de Calatayud, un documento fechado el 30 de mayo de 1481 y que habrían rubricado los Reyes Católicos y un guanarteme o rey aborigen de Gran Canaria. El pacto que pretendía poner fin a la guerra por la conquista de Gran Canaria y la incorporación de Canarias a la Corona de Castilla.

Pese a que algunas fuentes apunta a que fue Tenesor Semidán, guanarteme de Gáldar, posteriormente conocido como Fernando de Guanarteme, el que firmó dicho documento, lo cierto es que las fechas en las que Semidán fue capturado por Hernán Peraza y trasladado a la Península no concuerdan con las de la firma del Pacto de Calatayud. Fernando de Guanarteme fue capturado en 1482 y el documento se habría firmado un año antes.

¿Qué supuso la Carta de Calatayud para Canarias?

Poca cosa. Aunque la carta suponía la incorporación de Canarias a la Corona de Castilla a cambio de respetar las costumbres y la libertad de los aborígenes canarios, la conquista de Gran Canaria se alargó hasta 1483 y no se dio por concluida la ocupación del Archipiélago canario hasta que no cayó la última de las islas: Tenerife se dio por conquistada en 1496. Por su puesto, tampoco se respetó la libertad de los antiguos pobladores de Canarias.