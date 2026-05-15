Denuncian humedades, ventanas rotas y escapes de agua en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Canarias en Tenerife
Intersindical Canaria alerta a Inspección de Trabajo sobre las graves deficiencias de seguridad y salud laboral en el edificio judicial de Tenerife
Intersindical Canaria ha denunciado este viernes el estado de "abandono" de la sede del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en Tenerife, que se concreta en humedades, ventanas rotas, escapes de agua o desprendimientos de parte de los techos.
Deficiencias que, informa en un comunicado, ha dado traslado Intersindical Canaria a la Inspección de Trabajo, al tiempo que exige el cumplimiento de las disposiciones mínimas en materia de seguridad y salud laboral.
Asegura la organización sindical que la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia es conocedora de la existencia en estas instalaciones de humedades, moho, falta de mantenimiento, ventanas rotas, expedientes en mal estado por goteras o trabajadores que han tenido que cambiar de ubicación por la caída de parte del techo.
Incidencias que, asegura Intersindical Canaria, recogen en la planificación preventiva de la sede del TSJC en Tenerife, de fecha 16 de noviembre de 2023, anterior a la entrada del Tribunal de Instancia de Santa de Tenerife el 31 de diciembre de 2025.
Daños en las instalaciones
En concreto, se refiere a zonas de almacenamiento inadecuadas o no previstas, temperaturas superiores a los 27 grados centígrados en varias dependencias; moho, condensación, escapes de agua; espacio insuficiente en lugares de trabajo o en las zonas de tránsito; ventanas con desperfectos en el sistema de cierre; e iluminación insuficiente o inapropiada.
El sindicado recalca que "lo increíble" de todo esto es que en 2022 el Gobierno de Canarias gastó 330.075,15 euros en la rehabilitación de la fachada de la sede, consistente en resolver las humedades en la fachada, pero en 2026 "seguimos con los mismos problemas". EFE
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