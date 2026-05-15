El café de especialidad tinerfeño conquista GastroCanarias 2026: Blend Coffee Roasters lleva el aroma del tostador a la feria

El sector gastronómico del archipiélago calienta motores para la gran cita del año, y el café de especialidad (o specialty coffee) promete ser uno de los grandes protagonistas. La firma tinerfeña Blend Coffee Roasters ha confirmado su participación en la próxima edición de GastroCanarias 2026, que se celebrará los días 19, 20 y 21 de mayo en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. La marca llevará directamente desde sus máquinas de tueste en la isla una cuidada selección de granos que busca revolucionar el paladar de los asistentes.

Bajo el lema "Del tostador a la feria", el equipo de Blend Coffee Roasters busca consolidar la cultura del café de calidad en Canarias, un mercado en pleno auge donde los consumidores exigen cada vez más trazabilidad, sostenibilidad y perfiles de sabor complejos. Su propuesta se basa en un control absoluto de la cadena de valor: desde la selección minuciosa de las fincas de origen en Latinoamérica, África y Asia, hasta el proceso de tueste artesanal y milimétrico adaptado al clima y los gustos del público isleño.

Un punto de encuentro para 'coffee lovers' y profesionales de la restauración

El stand de la marca en GastroCanarias 2026 no solo será un punto de degustación para los aficionados más exigentes, sino también un espacio de asesoramiento estratégico para el sector HORECA (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías). En un momento en el que la hostelería canaria busca diferenciarse a través de la excelencia, Blend Coffee Roasters ofrecerá soluciones personalizadas para aquellos negocios que deseen dar el salto cualitativo e introducir cartas de café con identidad y puntuaciones de catas superiores.

Durante las tres jornadas, los baristas de la firma realizarán demostraciones en vivo, explicando las diferencias entre los distintos procesos del grano (lavados, naturales o fermentaciones experimentales) y ofreciendo catas tanto de espresso tradicional como de cafés de filtro elaborados con métodos artesanales como V60 o Chemex.

Claves de la cita con el café de especialidad:

Evento: Salón Gastronómico GastroCanarias 2026.

Salón Gastronómico GastroCanarias 2026. Fechas: Del martes 19 al jueves 21 de mayo.

Del martes 19 al jueves 21 de mayo. Ubicación: Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife.

Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife. Atractivo principal: Cafés de especialidad con perfiles de tueste desarrollados de forma 100% local.

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Con esta participación, la marca tinerfeña refuerza el posicionamiento de Canarias en el mapa del café de especialidad nacional, demostrando que en las islas no solo se consume buen café, sino que también se produce y se tuesta con estándares de nivel internacional. La invitación está hecha para todos aquellos que quieran descubrir que hay vida más allá de la taza comercial y busquen dejarse sorprender por notas florales, afrutadas o achocolatadas totalmente naturales.