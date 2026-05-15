El Cabildo de Tenerife inaugura este lunes la pasarela peatonal del Padre Anchieta para aliviar el tráfico de la TF-5

El Cabildo de Tenerife ha anunciado este viernes el hito más esperado para la movilidad del norte de la isla: la pasarela peatonal del Padre Anchieta abrirá oficialmente al uso público este próximo lunes. Esta infraestructura, considerada una pieza clave de arquitectura e ingeniería civil, nace con el objetivo prioritario de eliminar los constantes parones en la rotonda y aliviar de forma drástica la congestión de tráfico que colapsa diariamente la autopista del Norte (TF-5).

El acto inaugural arrancará a las 09:00 horas y contará con una amplia representación institucional y técnica. Estará presidido por la presidenta de la corporación insular, Rosa Dávila, quien estará acompañada por el viceconsejero de Infraestructuras del Gobierno de Canarias, Francisco González; el rector de la Universidad de La Laguna (ULL), Francisco García; el primer teniente de alcalde de La Laguna, Badel Albelo; y el consejero de Carreteras, Dámaso Arteaga. Al corte de cinta también asistirán los responsables de su diseño y ejecución: José Romo (ingeniero y CEO de Fhecor Ingenieros Consultores) y Faustino Ormazábal (director territorial de OHLA en Canarias), además de colectivos vecinales y estudiantes universitarios.

Calendario de apertura y transición para peatones

Para garantizar una transición cómoda y segura para los miles de universitarios y vecinos que cruzan la zona a diario, el Cabildo ha diseñado un cronograma escalonado durante la próxima semana:

Lunes (09:00h): Acto oficial de inauguración con las autoridades locales e insulares.

Acto oficial de inauguración con las autoridades locales e insulares. Lunes (10:30h): Apertura de los accesos a la pasarela para el público general.

Apertura de los accesos a la pasarela para el público general. Lunes y Martes: Convivencia de sistemas. Los peatones podrán cruzar la zona tanto por la nueva estructura aérea como por los pasos regulados de la glorieta inferior.

Convivencia de sistemas. Los peatones podrán cruzar la zona tanto por la nueva estructura aérea como por los pasos regulados de la glorieta inferior. Miércoles: Cierre definitivo abajo. Comenzarán las obras de remodelación en la rotonda inferior y se clausurarán de forma permanente los 11 pasos de peatones actuales, obligando a usar la pasarela.

El fin de un embudo histórico en La Laguna

La pasarela del Padre Anchieta es una de las grandes apuestas del actual mandato insular para desatascar las colas de la TF-5. Hasta ahora, el flujo constante de estudiantes de la ULL y residentes que cruzaban la rotonda a pie obligaba a detener el tráfico rodado que entraba y salía de la autopista y de la ciudad, generando un "efecto acordeón" que ralentizaba toda la comarca norte.

Noticias relacionadas

Al elevar el tránsito peatonal a una estructura circular continua, los vehículos ganarán fluidez de movimiento en la glorieta. El proyecto no solo destaca por su impacto directo en la movilidad y los tiempos de trayecto de los tinerfeños, sino también por convertirse en un nuevo hito visual y arquitectónico a la entrada de la ciudad de San Cristóbal de La Laguna.