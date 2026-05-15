El Cabildo de Tenerife creará un “fondo de contingencia” frente a los efectos de la guerra de Irán sobre el transporte y la generación de agua

Medidas frente al aumento de los precios en el transporte y la generación de agua, por una parte, y seguimiento de la situación económica, por otra. En esa línea se mueven las medidas anunciadas este viernes por la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, en un pleno extraordinario para adoptar acciones contra los efectos de la guerra de Irán en la economía tinerfeña.

Dávila lamentó que “muchas medidas” planteadas por el Gobierno del Estado no son “aplicables a Canarias”. “No se puede legislar pensando únicamente en el territorio peninsular”, indicó, antes de añadir que los cabildos “no se pueden quedar únicamente observando”.

Así, dio a conocer que se implantará un “sistema de seguimiento económico y operativo” para “actuar con datos actualizados”. La segunda de las medidas es la principal, centrada en frenar el “sobrecoste energético en infraestructuras y servicios estratégicos”, y se refirió a la empresa Titsa y las instalaciones de generación y regeneración de agua.

Renovación del transporte público

La mandataria insular también mencionó una “línea para acerar la renovación” del transporte público, con el objetivo de lograr una menor dependencia de los combustibles fósiles. Asimismo, la protección a las familias con ayudas sociales y la implantación de energías renovables aparecieron en su alocución.

El portavoz del PSOE, Aarón Afonso, negó que el Estado se olvidase de Canarias y sostuvo que sí hay acciones que benefician a las Islas. Lo hizo durante un debate en el que el gobierno insular (CC y PP) y también Vox pusieron el foco en la gestión nacional del PSOE. “No pueden estar escudándose siempre en el Gobierno de España”, manifestaron desde esa última formación.

El pleno tuvo un ‘enganchón’ final tras referirse Aarón Afonso al papel de CC con el hantavirus. “No han estado a la altura”, apuntó en dirección a los nacionalistas. Dávila le afeó que había acudido a la sesión sin “espíritu de consenso”. “Si usted quiere un pleno sobre este tema, tengamos un pleno monográfico”, agregó la presidenta insular.