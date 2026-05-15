En buen estado las 16 personas rescatadas en Tenerife tras viajar ocultas en una embarcación

Los 16 migrantes rescatados este jueves de una gabarra remolcada a su paso por aguas canarias se encuentran en buen estado de salud. Las personas evacuadas llegaron al Aeropuerto de Tenerife Norte sin precisar traslado a centros sanitarios, según informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, Cecoes 1-1-2.

El grupo viajaba oculto en una embarcación remolcada por un buque que cubría una ruta internacional con salida desde Singapur, destino Róterdam y una escala previa en Senegal. Tras la intervención de Salvamento Marítimo, los afectados fueron atendidos en Tenerife y posteriormente derivados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de Los Cristianos.

Allí se realiza la primera acogida y el procedimiento de identificación. Fuentes de la Policía Nacional apuntan a que las personas auxiliadas serían probablemente de origen subsahariano, aunque ese dato deberá confirmarse durante las diligencias.

Sin necesidad de traslado hospitalario

La principal valoración tras el rescate fue el estado físico de los migrantes. A su llegada a Tenerife Norte, los equipos intervinientes comprobaron que no presentaban lesiones o problemas de salud que obligaran a su traslado a un hospital.

El hecho de que no necesitaran atención sanitaria urgente permitió continuar con el protocolo habitual de Extranjería, centrado en la identificación, la primera asistencia y la valoración de posibles solicitudes de protección internacional.

La alerta partió de un remolcador

El aviso se produjo el miércoles a las 22:00 horas, cuando un remolcador portuario comunicó al Centro Coordinador de Salvamento Marítimo sus sospechas de que podía haber personas ocultas en la gabarra que transportaba.

En ese momento, el convoy navegaba entre Gran Canaria y Tenerife. Salvamento activó una Salvamar y dos helicópteros, que participaron en la evacuación de las 16 personas localizadas a bordo.

Las personas fueron trasladadas al CATE de Los Cristianos

Una vez descartada la necesidad de asistencia hospitalaria, los migrantes fueron puestos a disposición de la Policía Nacional y trasladados al CATE de Los Cristianos, en el sur de Tenerife.

En este centro se desarrolla la primera fase del procedimiento administrativo. Los agentes trabajan en verificar la identidad de las personas rescatadas, conocer las circunstancias del viaje y determinar si alguna de ellas desea solicitar asilo.

Un rescate diferente a las llegadas habituales

El caso presenta una particularidad: las personas auxiliadas no viajaban en una patera o cayuco, sino presuntamente como polizones en una gabarra remolcada por un buque de ruta comercial.

La embarcación había hecho escala en Senegal antes de pasar por aguas canarias, un dato que puede ayudar a reconstruir cuándo accedieron los migrantes a la estructura y cuánto tiempo permanecieron ocultos.