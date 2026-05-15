Güímar
La alcaldesa de Güímar autoriza la vuelta de los vecinos a Las Bajas
Carmen Luisa Castro se basa en un informe técnico externo que considera viable el retorno sin asegurar la inexistencia de riesgo
La alcaldesa de Güímar, Carmen Luisa Castro, decretó «levantar de forma condicionada y reversible el cierre y precinto existente en el camino de Las Bajas, permitiendo nuevamente el acceso y uso de la zona afectada». Con ello, los vecinos desalojados de las casas-cueva del lugar en marzo de 2021, pueden retornar. La medida fue adoptada por la regidora en base a un informe técnico externo elaborado por el ingeniero técnico industrial Víctor Ernesto Mendoza Fernández, tal y como especifica en el decreto.
El Ayuntamiento contrato el servicio para limpiar las viviendas a las que retornan después de abandonar Las Bajas debido al riesgo de desprendimiento desde el talud situado sobre el poblado situado en el lado mar del túnel de la Autopista del Sur al paso por Güímar. El levantamiento del cierre se realiza «bajo criterios de prudencia» atendiendo a los criterios técnicos establecidos en el expediente. Se trata de mantener las medidas de protección y contención existentes, la continuidad paulatina de las actuaciones de consolidación pendientes, la realización de inspecciones periódicas ordinarias y extraordinarias, el mantenimiento de señalización preventiva y medidas de seguridad, así como el seguimiento continuo del estado de la ladera y de los elementos de protección.
El decreto, la alcaldesa establece que cualquier incidencia relacionada con desprendimientos, aparición de grietas o fisuras, deterioro de las protecciones existentes, episodios meteorológicos adversos «o cualquier circunstancia que incremente el nivel de peligrosidad determinará la adopción inmediata de medidas cautelares, incluyendo el cierre preventivo de la zona sin necesidad de nueva valoración previa».
El informe externo en el que se basa la alcaldesa para permitir la vuelta de los vecinos a Las Bajas «concluye favorablemente, de forma condicionada y reversible, la posibilidad de retirada del cierre existente, estableciendo expresamente la existencia de riesgo residual inherente a la naturaleza del terreno y la necesidad de seguimiento e inspección continuada».
Además, el ingeniero Víctor Mendoza expuso, según recoge el decreto municipal, «que no procede declarar la inexistencia total de riesgo, recomendando mantener medidas de control, inspección y posibilidad de cierre inmediato ante incidencias o fenómenos meteorológicos adversos».
Las Bajas se vio afectada por la paralización de los trabajos para asegurar el talud. Contratados por 342.865 euros, en junio de 2021 la empresa cuantifica los trabajos hasta ese momento en 1.037.180 euros, lo que lleva a la Alcaldía del momento (Gustavo Pérez), a instancia de la Secretaría General del Consistorio, a la suspensión provisional de las obras. La situación está judicializada.
El Ayuntamiento está obligado a pagar por sentencia casi 520.000 euros y tiene pendiente de conocer otra decisión judicial el abono de 231.000 euros. En abogados, el Consistorio ha pagado por este asunto casi 46.000 euros. Los vecinos de Las Bajas empiezan a retornar al caserío.
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