La Aemet avisa de nubes, viento y posibles lluvias este sábado en Tenerife

a Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este sábado un tiempo más tranquilo en Canarias, con predominio de los cielos poco nubosos en gran parte del archipiélago. Sin embargo, el norte de Tenerife y de otras islas montañosas continuará bajo la influencia de la nubosidad, con posibilidad de lluvias débiles y ocasionales durante las primeras y últimas horas del día.

El viento del nordeste volverá a soplar con intensidad moderada, dejando rachas fuertes en varias zonas expuestas, mientras que el estado del mar seguirá alterado con fuerte marejada y olas de hasta dos metros.

La previsión de la Aemet para Tenerife este sábado

En Tenerife predominarán los cielos nubosos en el norte de la isla, donde no se descartan lluvias débiles, especialmente en el nordeste y durante la mañana y la noche. Durante las horas centrales se abrirán algunos claros, mientras que en el sur y oeste dominarán los cielos poco nubosos.

Las temperaturas apenas cambiarán, aunque podrían subir ligeramente en zonas altas. Santa Cruz de Tenerife alcanzará los 23 grados de máxima y los 17 de mínima.

La Aemet también prevé viento moderado del nordeste, con intervalos de fuerte en zonas bajas del sureste y en el extremo oeste, especialmente durante la madrugada.

Así estará el tiempo en Canarias este sábado

En el resto del archipiélago continuará el ambiente variable. En Gran Canaria habrá nubes en el norte con posibilidad de lloviznas débiles, mientras que el sur permanecerá más despejado.

La Palma y La Gomera mantendrán intervalos nubosos en las vertientes norte y este, también con baja probabilidad de precipitaciones débiles. Lanzarote y Fuerteventura tendrán un tiempo más estable, aunque con nubes a primeras y últimas horas.

Las temperaturas seguirán sin grandes cambios en todas las islas, con máximas de 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria y de hasta 23 grados en Tenerife y La Gomera.

Mala mar y fuerte oleaje en Canarias

La Aemet mantiene además la previsión de viento del nordeste de fuerza 4 a 5 en el mar, con intervalos puntuales de fuerza 6 en algunas zonas del archipiélago.

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Habrá marejada y fuerte marejada durante gran parte de la jornada, además de mar de fondo del norte con olas de entre uno y dos metros.