La Aemet avisa de fuertes vientos y posibilidad de lluvia este viernes en Tenerife

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para este viernes, 15 de mayo, una jornada con intervalos nubosos y predominio de los cielos nubosos en el norte de Tenerife durante el día y en zonas de interior durante las horas centrales y la tarde.

En el norte, además, se esperan precipitaciones débiles, más probables en el nordeste y sin descartarlas en el sur durante la tarde y de manera ocasional.

Las temperaturas, con pocos cambios, oscilarán entre los 17 y 25 grados.

Por su parte, el viento soplará moderado de componente norte con intervalos de fuerte en el extremo oeste, zonas bajas del este y zonas altas y medianías de la dorsal, donde no se descartan rachas muy fuertes, y también habrá brisas en costas del suroeste.

Previsión general

En cuanto al conjunto del archipiélago, el fenómeno más destacado es el viento, que soplará del norte o nordeste, sin descartar rachas muy fuertes en vertientes este y oeste de las islas montañosas.

De forma más concreta, la predicción indica que habrá intervalos nubosos con predominio de los cielos nubosos en el norte de las islas montañosas.

Probables precipitaciones débiles en el norte de las islas de mayor relieve, así como en Lanzarote y sin descartarlas en el resto de zonas de manera ocasional.