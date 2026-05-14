Tenerife mira al norte: la Aemet avisa de lluvias débiles, fuerte oleaje y viento intenso este viernes

Canarias afronta este viernes con un panorama meteorológico más revuelto del habitual. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé intervalos nubosos y lluvias débiles en buena parte del archipiélago, especialmente en las vertientes norte de las islas de mayor relieve, en una jornada en la que también ganarán protagonismo el viento y el mal estado del mar.

Las precipitaciones serán en general débiles y ocasionales, aunque podrían persistir en algunos puntos del norte y medianías de La Palma. Además, el viento del norte y nordeste soplará con intensidad en varias zonas, con intervalos fuertes e incluso rachas muy fuertes en cumbres y vertientes expuestas. En el mar habrá fuerte marejada y oleaje de hasta dos metros.

Lluvias en el norte y viento fuerte en varias islas

La previsión apunta a un viernes de cielos nubosos en las vertientes norte, mientras que el sur de las islas disfrutará de más claros, aunque sin descartar alguna lluvia aislada durante la tarde.

En Gran Canaria, se esperan lluvias débiles en la mitad norte y posibles chubascos ocasionales en el sur a últimas horas. El viento soplará con fuerza en cumbres y en las vertientes sureste y oeste, donde podrían registrarse rachas muy fuertes.

También en Tenerife predominarán los cielos nubosos en el norte, con precipitaciones débiles más probables en el nordeste. La Aemet no descarta lluvias ocasionales en zonas del sur durante la tarde. El viento será intenso en zonas altas y medianías de la dorsal.

La situación más inestable se espera en La Palma, donde las lluvias podrían ser persistentes y localmente moderadas en medianías del norte y este de la isla.

El estado del mar empeora durante la jornada

La Aemet prevé además un empeoramiento del estado del mar. El viento de componente norte alcanzará fuerza 4 y 5, con intervalos temporales de fuerza 6 en distintas zonas del archipiélago.

Habrá marejada y fuerte marejada, especialmente en costas expuestas al viento, mientras que el mar de fondo del norte dejará olas de entre uno y dos metros. En las costas del sur y suroeste el mar permanecerá más calmado durante parte del día.

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Temperaturas sin grandes cambios

Las temperaturas se mantendrán estables en general, aunque las máximas podrían bajar ligeramente en zonas interiores de Gran Canaria. Santa Cruz de Tenerife alcanzará los 25 grados, mientras que Las Palmas de Gran Canaria se quedará en 22 grados de máxima.