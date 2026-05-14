Santa Cruz, la ciudad de la tecnología

Del clima a la cocina, de la divulgación a la comedia y de la tecnología a la seguridad. El patio Antonio Pintor del Museo de la Naturaleza y la Arqueología (MUNA), abrazado por columnas y una luz natural que bañaba a los asistentes, se quedó pequeño para tantas ideas. Desde los más jóvenes de la casa hasta curiosos, estudiantes y público de perfiles muy distintos, fueron llenando el recinto poco a poco en los minutos previos al arranque, hasta animar también los aledaños del Barranco de Santos.

Tras posponerse la fecha inicial por la borrasca Therese, la expectación era, ahora sí, alta: «Venimos por la calidad de los ponentes y para aprender sobre innovación tecnológica», cuenta Nieves Santana, una de las asistentes. Una muestra de la espera fue el aforo que, desde una semana antes del primer acto, ya gritaba «sold out».

En ese ambiente, entre acreditaciones, últimos preparativos y conversaciones entre amigos que se reencontraban mientras buscaban un hueco entre las filas, comenzó un evento pensado para explorar el impacto de la tecnología en nuestra sociedad, descubrir historias de innovación y conocer a los referentes que están redefiniendo el futuro digital.

Tecnológica 2026

El evento, que abrió sus puertas a las 17:00 horas, formó parte de la programación de Tecnológica 2026, uno de los mayores encuentros sobre innovación y narrativas digitales de Tenerife y que se celebra en su capital, Santa Cruz. «La tecnología no es solamente innovación, sino también comuidad, creatividad y portunidad», señaló el alcalde de la ciudad, José Manuel Bermudez, para dar comienzo a esta nueva edición.

Pero la tarde, amenizada por un gran panel de ponentes que se iban sucediendo cada 20 minutos, no giró únicamente alrededor de pantallas, inteligencia artificial o redes sociales. Lo que se trató en el patio del MUNA fue también una conversación sobre cómo se comunica el presente y sobre la necesidad de hacer comprensibles temas que, hasta hace no demasiado, parecían reservados a especialistas. «La tecnología», defendió Carmen Pérez, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, «es mejor cuando nos une a todo y cuando, ante todo, nos hace ser más humanos»

Del dato a lo humano

En esa línea se movieron algunas de las primeras intervenciones de la jornada. «Para entender de verdad un fenómeno tan complejo como el clima», destacó Mercedes Martín, meteoróloga y la encargada de romper el hielo de la tarde, «no solo basta con mirar hacia adelante, muchas veces, y yo diría la mayoría de las ocasiones, hay que mirar hacia atrás».

Ella abordó la relación entre la ciencia y la comunicación en un momento en el que fenómenos como el cambio climático ocupan, cada vez, más espacio en la conversación pública. A pocos metros, entre el público, Leo escuchaba tomando apuntes en el móvil: «Es un lujo poder oír a tantos expertos en una sola tarde. Se puede aprender y recibir un montón de inspiración», contó.

Monica Martín exponiendo en la primera de las charlas / Andrés Gutiérrez / ANDRÉS GUTIÉRREZ

Una idea similar recorrió también la participación de Rocío Vidal, más conocida como La gata de Schrödinger, quien puso el foco en «la importancia de traducir conceptos complejos a un lenguaje cercano, en un entorno marcado por la sobre y desinformación, los algoritmos y el consumo rápido de contenidos». Más que una sucesión de charlas, la tarde comenzó a funcionar como una especie de mapa sobre cómo internet, la divulgación y las plataformas digitales han cambiado la forma en la que se consume información.

Tecnología como negocio

Pero Tecnológica también quiso ampliar la mirada a través de la creatividad y de las nuevas formas de construir marcas, audiencias y comunidades digitales. Ahí entraron perfiles como Aleix Puig, fundador de VICIO y ganador de MasterChef 2019, o Jordi Moltó, guionista vinculado a El Hormiguero, dos voces muy distintas que, sin embargo, compartieron una misma cuestión de fondo: «cómo captar la atención en un ecosistema digital saturado de estímulos».

Aleix Puig, ganador de MasterChef 2019, en el MUNA / Andrés Gutiérrez / ANDRÉS GUTIÉRREZ

«El evento», comenta Diego Delgado, asistente que repite después de anteriores ediciones, «es el mejor lugar para aprender de diferentes sectores y de como innovar de manos de las plataformas digitales». «Para estar conectados a las tecnologías», apuntó el guionista de El Hormiguero, «no hace falta estar todo el día detrás de las pantallas», al tiempo que recordó que «nacemos con las tecnologías, pero nadie nos enseña a usarlas».

Vida cotidiana y primeros auxilios

La jornada avanzó después hacia terrenos más pegados a la vida diaria. Desde la ingeniera eléctrica y divulgadora Verownika hasta Miguel Assal y sus intervenciones sobre seguridad y primeros auxilios. Las ponencias, a medida que iba desarrollándose la tarde, fueron aterrizando conceptos tecnológicos y digitales en situaciones cotidianas. «Bienvenida sea las nuevas tecnologías, pero sin desigualdad, con seguridad y, sobre todo, con ética», apoyaba la ingeniera. En esta linea, «es tanto lo que ha avanzado la tecnología», comentó Assal, «que ahora nos ayuda a salvar vidas».

«Tengan amor propio y, sobre todo, sean ustedes mismos» Caterina Moretti — Creadora de contenido

También hubo espacio para el humor y la creación de contenido con Soraya Nárez y Caterina Moretti, a quien al público emocionó, en un tramo final que mezcló entretenimiento, redes sociales y experiencias personales. «Brillen, creen en ustedes. No es necesario encajar para pasarlo bien... escúchense, disfruten, no se crean todo lo que ven en redes sociales. Tengan amor propio y, sobre todo, sean ustedes mismos», defendía Moretti entre aplausos.

Entre charla y charla, pese alguna que otra gota sobre el público, el patio se mantuvo lleno. Algunos asistentes aprovechaban los descansos para comentar ideas, hacerse fotografías o debatir sobre inteligencia artificial, redes y futuro laboral. Otros, simplemente, observaban. «Vine por curiosidad y me voy encantada, porqué, además de pasar un buen rato, aprendí un montón», señala otra de las asistentas, Luz, antes de marcharse.

Tecnológica Santa Cruz 2026 / Andrés Gutiérrez

Durante algo más de tres horas, y más allá de ponencias, focos o figuras reconocibles, Tecnológica convirtió el MUNA en un punto de encuentro para hablar sobre cómo la tecnología se ha integrado en prácticamente todos los ámbitos de la vida diaria. Y quizás ahí estuvo la clave de una tarde que convirtió un patio de museo en un espacio para hablar, más que del futuro, del presente.