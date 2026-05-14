El restaurante del sur de Tenerife donde comer un menú del día por 11 euros: comida casera y raciones contundentes

Comer bien a precios económicos se ha convertido en objetivo complicado, pero en el sur de Tenerife hay un lugar que continúa ofreciendo cocina casera a precios ajustados. Se trata del Bar Restaurante San Sebastián, un establecimiento que ofrece un menú del día por 11 euros.

Los creadores de contenido @guachinchesmodernos han visitado el establecimiento y destacan tanto la comida con el ritmo de clientes y el ambiente que ofrece el local. "El lugar es un no parar de gente, sobre todo obreros, dicen que es la primera señal de que se come muy bien", comentan.

Un menú completo por 11 euros

El menú está disponible de lunes a viernes e incluye pan, primer plato, segundo plato, guarnición y postre o café. “Por 11 euros está muy bien, sale más caro cocinar en casa”, aseguran.

En su visita, probaron como primeros un potaje canario y un salpicón de marisco. De segundo, optaron por las costillas con papas y de guarnición se puede elegir entre arroz, ensalada, papas fritas o papas arrugadas. También tienen varias opciones de postres caseros que van cambiando cada día.

Raciones generosas y platos que cambian cada día

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el tamaño de las raciones. Pueden llegar a servir entre 150 y 180 menús al día, explican desde el propio establecimiento.

Los platos cambian a diario, por lo que cada jornada encontrarás diferentes opciones. Además, cada día cuentan con un plato especial fuera del menú que en este caso fue un cordon bleu casero con queso y guayaba.

Además del menú, el local es conocido por la calidad y el tamaño de sus bocadillos. “Entiendo por qué el chico de atrás se pidió la mitad para llevar”, bromea Joana.

Horario y ubicación

Bar Restaurante San Sebastián se encuentra en la gasolinera Bp de Adeje, junto a la autopista TF-1. Cuenta con 4 estrellas en Google, lo que refleja la satisfacción de quienes lo han visitado y han disfrutado de sus elaboraciones a precios económicos.

Abre todos los días en horario ininterrumpido de 7:00 a 23:00 horas, mientras que su menú puedes pedirlo de lunes a viernes.